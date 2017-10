Grupo Arte Espíritu subastan obras en beneficio de los damnificados de Oaxaca

Durante la emisión de la revista informativa de la 1, estuvieron como invitadas Íngrid Rosas y Reyna Aceves, de Grupo Arte Espíritu, para invitarnos a la subasta silenciosa de obras de arte en beneficio de los damnificados del 7 de septiembre.

Grupo Arte Espíritu, es una asociación no gubernamental que se dedica a apoyar eventos de fraternidad y paz, en esta ocasión se logró la participación de 30 artistas, no solo locales, si no también del interior del país y extranjero, quienes donaron distintas obras de arte que serán subastadas en beneficio de los damnificados de Oaxaca tras los sismos del 7 de septiembre del presente año.

La subasta se llevará a cabo el próximo jueves 19 de octubre en el museo verde, en el parque los cárcamos de 5 a 7 de la tarde.