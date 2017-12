Guerra criminal en Guanajuato se ensaña con familias: asesinan en Salamanca a padres y a su hija de 7 años

Salamanca, Gto. La noche del domingo hombres armados atacaron a una familia, dejando como saldo 3 muertos, entre ellos una menor de 7 años de edad, y otro de 2 años resultó ileso. Los hechos en la colonia Ampliación San José. No hay detenidos.

La noche de ayer domingo, un hombre, su esposa, y sus dos, una menor de 7 y un niño de 2 años edad, iban a bordo de un automóvil spark de color blanco con placas de circulación GNK-389-A, cuando presuntamente fueron atacados a balazos por varios hombres armados desde el interior de otra unidad.

En el interior del auto falleció el hombre, la mujer adulta, y una niña de escasos 7 años de edad, a consecuencia de las heridas de bala. La menor qué presuntamente de 2 años resultó ilesa. Los atacantes huyeron.

El automóvil quedo en la calle Gardenia, la familia presuntamente se trasladaba para su casa.

El menor ileso fue resguardado por los policías municipales.

Este no es el primer asesinato de una familia, el primero se dio en el municipio de Irapuato a principios de mes cuando asesinaron a una pareja y su pequeña hija de un año 8 meses de edad, en esa ocasión la Secretaría de Seguridad Ciudadana informaba de las detenciones por posesión de droga y robo. Delitos que después la Procuraduría General de Justicia del Estado desechó pues el padre no tenía antecedentes.

Se agudizan asesinatos

Ante el incremento de los asesinatos, donde menores también se han visto involucrados. El Procurador de Justicia del Estado Juan Carlos Zamarripa Aguirre, aseguró que el móvil del 82 por ciento de los homicidios en Guanajuato es por robo de hidrocarburo y droga.

Ello luego que le cuestionaron qué pasaba en el estado ante los asesinato de familias el último hecho ayer por la noche en Salamanca, explicando que “no podemos generalizar en un solo caso todo lo que está pasando en el estado, así como un día que no existan delitos no podemos decir que ya no hubo delitos en el estado y el día que existe un lamentable caso como en el municipio de Salamanca no podemos solo evaluar con este caso lo que pasa (en Guanajuato) ni que este sea la medida para los 46 municipios, son de diferente índole”.

Zona Franca- ¿Cuántas carpetas de investigación se han generado por delitos de alto impacto y cuántas se habrán resuelto al cien por ciento en Guanajuato?. Carlos Zamarripa- No tengo el dato… con gusto pasamos el dato. ZF- ¿Hay carpetas que han concluido?. CZ- Muchas de ellas, hemos mandado muchos boletines al respecto, te los hemos mandado a ti también a tu correo.

No hay mucho avance en los desaparecidos de Cerro Gordo

A un año cuatro meses de la desaparición de 7 hombres de la comunidad de Cerro Gordo, levantados por un grupo armado, no hay mucho avance.