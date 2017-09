Comuneros de Guanajuato capital piden ser excluidos de Zona de Conservación Ecológica

Guanajuato, Gto. Integrantes de la Asociación Cooperativa de Producción Minera Metalúrgica Gambusino en Guanajuato capital, se presentaron en la presidencia municipal para inconformarse por que el polígono de más de 3 mil 700 hectáreas que se pretende proteger bajo la figura de Zona de Conservación Ecológica (ZCE), incluye algunos lotes mineros, lo que podría perjudicarles en sus actividades si se concreta la declaratoria.

“Venimos a pedirles que nos excluya en el Plan Municipal de Ordenamiento Ecológico Territorial para no quedar dentro de esa zona, porque si quedamos dentro ya no podremos trabajar, no podremos hacer nada”, aseveró Gilberto Rodríguez Martínez.