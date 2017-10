Habitantes de la comunidad de Valtierrilla toman oficinas de Sapasva, en Salamanca; se niegan a la instalación de medidores

Salamanca, Gto. Habitantes de la comunidad de Valtierrilla se manifiestan y bloquean el acceso del personal a las oficinas del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Valtierrilla (Sapasva) y piden la renuncia del administrador del organismo, al no estar deacuerdo con la instalación de los medidores de agua.

Por su arte el administrador Eleazar López Hernández asegura que se les dará un informe. En tanto el delegado de la Comunidad Juan José González Montecillos dice que los manifestantes no son ni el 5 por ciento de los 20 mil habitantes y es porque no quieren pagar el agua que consumen.

“Que nos de un informe, se enfoca en darle un informe a la presidencia municipal, porque a la presidencia y no al pueblo, desde el 5 de octubre nos trae en engaños que la semana que entra, la próxima semana les doy un informe y nada más se está burlando con nosotros. Hoy no lo vamos a dejar entrar, ya no vamos a pedir informes ahora pedimos la renuncia del señor administrador Eleazar López Hernandez y su consejo administrativo” explico Herlinda Ochoa.

Además dijo que no quieren la instalación de los medidores de agua, “vamos a plantarnos hasta que logremos el objetivo”, y explico que no quieren a ningún funcionario público porque “dicen puras mentiras”, explicó que en una visita a la comunidad en días pasados al Alcalde le pidieron que les diera un informe y solo “nos dio la espalda, ni siquiera nos vio, es justo que lo ignoremos también”

Otra manifestante de nombre Carmen quien dijo vive en la calle Juárez aseguró que el agua no es propiedad de la autoridad, “es del pueblo no se la estamos robando. Nos impusieron a Eleazar, nadie votó por él, nadie lo eligió, a parte de que nos quieren vender el agua viene sucia, le pedimos que la analizarán. Nosotros formamos un consejo y se le preguntó cómo iban a trabajar y no nos quieren dar información, la gente está inconforme porque lo impusieron, han hecho lo que le dan su gana”.

Una tercera quejosa que no se identificó dijo que no puede pagar el agua, “No nos conviene a nosotros, no tenemos dinero de donde lo vamos a pagar y luego es mes por mes, el día que no paga uno luego luego van y cortan, eso no es suficiente, la gente más pobre de donde lo va a pagar si no lo tiene, está bien que no chinguen” explicó.

Por su parte Eleazar López Hernández titular del organismo aseguró que cuesta mucho extraer el agua y no es sustentable él servicios porque no todos la pagan, “desde que entramos no es sustentable”. En cuanto a la solicitud de su destitución porque no rendía cuentas aseveró que se atrasó porque le están entregando al municipio las cuentas publica y eso los atoró, pero se es dará la información. En cuanto a que si seguirán la instalación de medidores o no dijo que tendrán que revisar el proyecto con l Comisión Estatal del Agua y el Municipio

Por su parte el delgado de la comunidad a Juan José González Montecillos dijo que la queja solo es de “unos cuantos” porque no quieren pagará el agua que consumen, y los quejosos no representan ni si quiera el 5 por ciento de los 20 mil habitantes de la comunidad. Él consideró que es viable la instalación de los medidores porque así se enseñan a ahorrar y cuidar el agua ya que en esta comunidad hay mucho desperdicio del vital líquido.

“Son de las personas que gastan más agua, son las que se están queriendo tomar las instalaciones de Sapasva, pero son muy pocas. (Los medidores es) para hacer conciencia a la gente que cebe de cuidar el agua porque la mayoría la desperdiciamos…son muy aferradas a sus ideas de que si le ponen a su medidor van a pagar más, pero consumen más” concluyó.