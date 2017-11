Habitantes de la comunidad de Yerbabuena, Guanajuato capital demandarán a La Aldea por invasión

Guanajuato, Gto. Habitantes de la comunidad de Yerbabuena entraron en conflicto con la empresa que lleva a cabo los trabajos de construcción de lo que será el centro comercial La Aldea, en la zona sur de Guanajuato capital, porque cercó la cancha que desde hace más de 90 años es usada para actividades deportivas.

Los colonos anunciaron que van a demandar a La Aldea por invadir el predio. Además amenazaron al presidente municipal Edgar Castro Cerrillo que de no intervenir y solucionar el conflicto, tomaran las carreteras de la ciudad, pues no permitirán que les quiten el lugar que por muchos años ha sido usado como espacio deportivo no solo de Yerbabuena, sino de otras comunidades aledañas.

Fue alrededor de las 3:00 de la mañana de este martes, cuando los trabajadores de la constructora comenzaron a colocar maya ciclónica alrededor del predio de aproximadamente 15 mil metros cuadrados.

Al percatarse de lo que ocurría los vecinos comenzaron a llegar para evitar la invasión.

Al lugar llegaron al menos seis patrullas con más de 20 elementos de seguridad, quienes al parecer fueron solicitados como apoyo de la misma empresa. Ahí permanecen hasta la 1:30 de la tarde de este martes.