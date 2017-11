Habrá cambios en rutas de peregrinos guadalupanos en Irapuato: Director de movilidad

Irapuato, Gto. Debido a las obras públicas y con el fin de evitar caos vial, anuncian cambios en las rutas de las peregrinaciones a los templos de la virgen de Guadalupe.

De lunes de viernes los peregrinos saldrán de la calzada de la Industria por las instalaciones de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado (Japami), así como de la calzada insurgentes a la altura de los freseros, mientras qué los sábados y domingos podrán salir del monumento a la bandera sobre la calle Guerrero por el parque Irekua hacia los templos, todos deberán de tener el permiso de la autoridad municipal para que realicen operativo.

Lo anterior lo informó Pascual Cruz Palomino, director general de Movilidad, Transporte y Transito quién explicó que las peregrinaciones comienzan el 19 de noviembre y concluyen el 12 de diciembre, en años atrás las peregrinaciones han causado caos vial debido a qué al salir de la calle Guerrero a la altura del monumento a la bandera parten la ciudad en dos sin dejar vías alternas.

“Hay algunas (peregrinaciones) qué que vienen de fuera de la mancha urbana como los de Arandas y la intención es platicar con ellos para que se adhieren a las medidas de seguridad, pueden hacerlo así pero sabes dicen con nosotros, el propio obispo (Enrique Díaz Díaz) ha dado la instrucción de apoyarnos a todos los párrocos y sobre todo al párroco Espitía, qué es el qué registra en el (templo) del puente (de Guadalupe) no los está registrando si no tienen una autorización previa de (la autoridad) con las medidas de precaución y establecer alternativas. No nos estamos cerrando a qué puedan salir algunas de Guerrero el domingo qué cuando menor circulación hay o el mero día 12″indicó.

También están solicitando qué los contingentes lleven al menos 3 unidades y evitar un número de mayor cómo las unidades del transporte público.

Los peregrinos qué no deseen salir de la calzada de industria, tendrán cómo alternativa salir de la avenida insurgentes a la altura del asilo de ancianos con los freseros de lunes a viernes. Para estás peregrinaciones la autoridad realizará un operativo de 20 motociclistas de transito, así cómo un grupo de bandereros para evitar congestión, pero no se cerraran las vialidades permanentemente, sé dejará un carril libre.