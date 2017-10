Hombre queda incapacitado al caer en zanja sin protección en distribuidor que construye Vise en Timoteo Lozano

*Con información de Alfonsina Ávila

León, Gto. Un hombre sufrió un accidente al caer en una zanja que la constructora Vise abrió sobre el bulevar Timoteo Lozano, como parte de la obra del entronque a la autopista León – Salamanca. Según denunciaron sus familiares, no había ni una señal de advertencia y ahora Francisco Pérez Valdez de 56 años se encuentra incapacitado para trabajar.

Se trata de un ciclista que acudía como todos los días a trabajar, cuando sufrió un accidente que lo ha dejado hospitalizado y con el riesgo de no volver a caminar, dejando por lo pronto sin sustento a toda una familia de la colonia Libertad.

La obra está concesionada al notorio Grupo México, y se realiza a través de la empresa Vise, con una inversión de al menos 130 millones de pesos para un distribuidor vial y 42 millones más para la liberación de terrenos, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El pasado miércoles 27 de septiembre, el empleado encargado de un área de intendencia en una empresa, salió de su casa sin saber que durante el trayecto caería a una zanja en una obra donde no hay señaléticas o las medidas adecuadas de seguridad para peatones y ciclistas, y continuaría hospitalizado después de diez días de su accidente.

Para Ramona Lozano Moreno, esposa de Francisco, la situación no ha sido nada fácil, pues los primeros días en los que fue hospitalizado, los gastos médicos fueron los primeros en impactar la economía de su bolsillo y la de su familia.

“Está estable pero es grave, me dicen que él no va poder moverse que el no va poder caminar, esto nos afecta mucho porque él era el único sostén aquí, ahorita no tenemos dinero, andamos consiguiendo aquí y allá y ese dinero con qué lo voy a pagar si yo no trabajo, yo estoy enferma de los pies no puedo caminar tanto y ahorita ando con el y pues me mandan de parte en parte ”, relato Ramona.