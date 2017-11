Hoy se conoce al primer equipo campeón de la Liga MX Femenil

La idea de una liga femenil en México surgió de unos 10 años para acá, basada en el mismo modelo de la liga varonil, con doctores, nutriólogos, apoyo psicológico, entrenadores por supuesto y sobre todo esperando alcanzar los parámetros que tienen en la liga varonil.

Actualmente, en la liga femenil hay 16 equipos: León, Veracruz, Pachuca, Toluca, Pumas, América, Cruz Azul, Santos, Morelia, Atlas, Tijuana, Guadalajara, Tigres, Monterrey, Querétaro y Necaxa.

Esto ha sido posible luego de que el Grupo Pachuca, dueño del Club León, fuera uno de los principales impulsores para que se creara la liga femenil, reuniéndose con Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), así como con Justino Compeán, presidente vitalicio de la Femexfut y con Javier Bonilla, presidente de la rama de Primera División.

La Jornada 1 del Torneo Apertura 2017 arrancó la mañana del 28 de julio con un encuentro entre Pachuca y Pumas, con marcador de 3-0 a favor de las Tuzas. Desde ese día se han jugado interesantes encuentros, como la semifinal entre Chivas y América.

Para este partido, Miguel Herrera, DT del equipo América varonil, acudió con las jugadoras azulcrema para motivarlas y meterles la pasión por el clásico que iban a vivir contra Guadalajara. Por su parte, en Chivas pasó lo mismo: el técnico Matías Jesús Almeyda y el equipo varonil, hicieron lo propio con las del “rebaño sagrado”. Así, ese partido se jugó con la intensidad del “clásico de clásicos”, aunque después de ese encuentro las jugadoras de ambos equipos se dieron la mano, para dejar “el pique” únicamente dentro de la cancha.

Hasta el día de hoy, la televisora Fox Sport es la única interesada en transmitir los partidos. Ojalá que las otras cadenas se den la oportunidad y se la den a sus televidentes de observar los partidos por parte de estas chicas que han jugado muy bien. Y no es por criticar a los varones, pero en los encuentros que yo he visto, las muchachas se han soltado, sueltan la bola antes de lesionar a sus compañeras, se divierten, pero cuando “tienen que meter la pierna”, la meten. Para ellas no existe miedo. Y si deben chocar y darse cabezazos, “no le sacan”.

En particular, me han gustado el desempeño de las porteras. Son cuidadosas a la hora de jugar y de caer… De ellas, dos me parece que han destacado más.

La primera es la guardameta de Pachuca, Alejandría Godínez Herrera, originaria de Acámbaro, Guanajuato. Ella ha destacado luego de que su compañera, la primera portera, sufriera lesiones. Esta jugadora tiene una muy buena forma de despejar, muy buen movimiento de manos: cómo atajar, cómo enviar el balón. Hasta me llegó a recordar a Jorge Campos, por la forma en cómo va por el balón; cuando las delanteras van “a boca de jarro” por la pelota, esta chica no se deja amedrentar y lo traduce en buenas salvadas para tratar de defender a sus compañeras y evitar el gol.

La segunda portera que me ha llamado la atención es Blanca Félix Castro, de Chivas. Ella en cierta manera me recuerda al “Conejo” Pérez, porque también tiene movimientos parecidos al guardameta actualmente de Pachuca. Tras un centro delantero, a veces tiene movimientos de resorte, que parece que Félix “se cuelga” del balón y me parece que tiene “tamaños” (valga la expresión) para llegar a ser una figura.

Algo que también me alegra es ver que hay árbitros mujeres, ellas también tienen mucho talento (y nuevamente, no es por criticar pero) ojalá que no agarren las mañas de algunos de sus compañeros silbantes. Y espero que Arturo Brizio Carter, presidente de la comisión de árbitros, no reciba “mensajitos” o que no se deje presionar por la Femexfut y seleccione solo a los mejores árbitros (tanto masculinos como femeninos) para pitar los encuentros de ambas ligas.

Quisiera destacar la labor de Lucila Venegas Montes como árbitro central en la final de ida, donde se me hizo que corrió muy bien sus diagonales, estuvo muy atenta a las jugadas y a las faltas, a evitar que hubiera problemas que impidieran la fluidez del juego. Para la final de vuelta, espero que la silbante asignada, Quetzalli Alvarado Godínez, tenga buen desempeño en el trascendental partido de donde saldrá el primer equipo campeón de la liga femenil entre Pachuca y Chivas.

Por supuesto, no puedo dejar de mencionar a la primera directora técnica de un equipo femenil: Eva Espejo, al frente de las Tuzas, que sin ser jugadora ni amateur ni profesional, cumplió su sueño de ser DT y de estar jugando una final en su primer torneo.

Ojalá que la final que se celebra esta noche en el estadio Omnilife sea emocionante, intensa y que sea muy divertida, pero sobre todo, que las jugadoras disfruten su primera final de vuelta para buscar el campeonato.

Para mí es importante que la liga femenil crezca porque puesto que la mujer tiene derecho a destacar en cualquier ámbito, eso incluye al deporte y tiene que tener el apoyo de los federativos y de los inversionistas que están detrás de los equipos varoniles. ¡Qué bueno que la liga siga fortaleciéndose y que esté teniendo mucho éxito! Incluso, la Femexfut no se esperaba este arranque.

Desde ahora la liga es el semillero para la selección nacional femenil, ojalá que ya no se vayan a buscar a otras latitudes para buscar representantes. Aquí hay talento y del bueno.