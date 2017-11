Impopularidad de las acciones de López Santillana es problema de la sociedad, no de comunicación: Ayala

León, Gto. Para algunos ediles, el que la mayoría de la ciudadanía no conozca la actividad del gobierno de Héctor López Santillana, obliga a fiscalizar los 109 millones de pesos gastados en publicidad oficial. Pero para el síndico Luis Ernesto Ayala este no es un problema más que de la propia sociedad.

Ayer, Zona Franca informó que de acuerdo a una encuesta de percepción ciudadana realizada en julio por la empresa Verticecom y pagada por la Dirección de Comunicación Social, el 77 por ciento de los leoneses encuestados “no conoce” los programas de gobierno. Lo cual contrasta con los contratos de publicidad oficial, al apartarse de los verdaderos hábitos de consumo mediático.

La encuesta aplicada cuestionó a los leoneses si han visto o escuchado publicidad del Gobierno de León. La mayoría señaló que no con un 83 por ciento, un 17 por ciento dijo que sí. Es decir, que únicamente 2 de cada 10 leoneses conocen lo que comunica la administración de Héctor López Santillana.

Ante esto, Luis Ernesto Ayala rechazó que haya deficiencias o fallas en la estrategia de comunicación social de la administración municipal, pues afirmó que si realmente se tiene el interés de conocer las acciones de gobierno, no nada más está la prensa escrita y electrónica.

“Yo creo que al final la pregunta es si ¿está interesada la ciudadanía en informarse? Si la respuesta es sí, hay todos los medios posibles para que se informe. Yo creo que ha sido suficiente el recurso que se ha empleado en la comunicación, sin embargo, yo creo que en ese sentido pues hay todos los elementos para que la ciudadanía se informe”.

Cuestionado sobre el costo beneficio de los 109 millones de pesos que constan al momento de los 62 millones de pesos totales erogados en 2016 y los 46.9 millones de 2017 al corte de septiembre, el síndico aceptó que con suficientes, pues siempre hay información mínima de las obras y programas del gobierno municipal.

“Yo considero que debe haber el interés de los ciudadanos de informarse a través de cualquier medios de comunicación para de alguna manera de saber que se lleva en beneficio de ella misma (…) No es una obligación (del gobierno) como tal, es una responsabilidad asumida el informar”.

Dijo que “de alguna manera” el alcalde y su equipo de comunicación están de manera constante revisando el impacto que tiene la comunicación de los ciudadanos.

“Conozco la estrategia no porque me hayan dicho, la estoy viendo, la estoy analizando y, en su momento, aprobando”. – ¿Ha hecho observaciones? “Que recuerde no. Creo que ha sido buena y eficiente”.

Revisión necesaria

El síndico panista Carlos Medina Plascencia sentenció que se gasta mucho dinero en difusión y comunicación para atender a la población de esta forma. Agregó que la estrategia de comunicación está fallando y se debe de replantear, e incluso señaló que no es una solución tener tantos enlaces de prensa.

“En ese caso, yo sí difiero mucho de que se siga gastando y más con convenios, en medios de comunicación comerciales. Cuando tenemos otras estrategias que deberían de ser más productivas. A través de las redes sociales”, indicó.

Medina Plascencia afirmó que los espacios en medios de comunicación son para difusión, pero no para publicitar lo que está trabajando el gobierno.

“Más allá de conocer a detalle la estrategia de comunicación, es algo que se señaló y se criticó al principio de la administración. Se hizo un relevó que tardó muchos meses con un encargado de despacho y yo creo que son áreas que la propia parte ejecutiva del Ayuntamiento debe de dar una respuesta sobre esto”, declaró.

Afirmó que los temas se tienen que abordar con estrategias diferentes “que comprar los espacios en los medios de comunicación comerciales y hacer una estrategia desde las redes sociales”.

“Desde hace dos años, he insistido (hacer una estrategia desde las redes sociales) y hoy al escuchar estas cifras, sí me llama la atención que estemos gastando tanto y que no esté sirviendo para que la población conozca y tenga la información del trabajo y los programas de la actual administración municipal”, señaló.

El síndico panista manifestó estar a favor de la regulación de la difusión oficial. Incluso, aludió que es erróneo pensar que con la publicidad se va a impactar para cambiar “positivamente” la percepción de los ciudadanos es una estrategia equivocada.

“El ciudadano en este momento está harto de los gobiernos, harto de los políticos, harto de los partidos, y si a parte me quieres hacer leer, me quieres presentar, o quieres que escuche la información que es publicidad tuya, pues mejor avísame, dame informes de otro tipo de información. La publicidad no cabe ya en los gobiernos”.

Mientras tanto, para el regidor priista, Salvador Ramírez Argote, consideró que es muy grande la cantidad de dinero que se ha gastado en la administración local para el uso de la publicidad oficial. Señaló que será necesario “ponerle lupa al tema de los gastos de publicidad”, en el Presupuesto de Egresos que se aprobará en diciembre para el 2018.

“Creo que ya es tiempo, y ya es momento de que nos metamos con mayor efectividad a este tema. De manera que los recursos se eroguen de una manera más eficiente”, aseguró Ramírez Argote.

El edil dijo que los gobiernos, incluido el de León, deben de actualizarse en sus estrategias de comunicación, ya que todavía “siguen pensado que metiéndole dinero a la televisión, metiéndole dinero a algunos periódicos, metiéndole dinero a la radio, es como penetrarán en la conciencia de la colectividad”.

Manifestó que en el caso del municipio, los ciudadanos no conocen lo que hace la administración local, “no sólo es una falta de estrategia en la comunicación”, sino porque efectivamente, “no se está haciendo la gran cosa”.

Salvador Ramírez Argote recordó que el gasto en publicidad es un “mal a nivel nacional”, y ahora hay una sentencia de la Suprema Cortes de Justicia de la Nación (SCJN), que obliga al Congreso de la Unión a legislar en el tema.

Indicó que la regulación de la publicidad proviene del artículo 134 constitucional que obliga a todos los entes públicos manejar los recursos bajo los principios de la economía, eficacia, eficiencia y transparencia. Sin embargo, se tiene este problema en todos los gobiernos desde el ámbito municipal, estatal y federal.

“Finalmente estamos hablando de recursos públicos, no son recursos propios o privados de ningún presidente municipal o de un gobernador, o del presidente de la república. Y en ese sentido, tienen que ser siempre administrados y erogados con mucha eficiencia y eficacia”, externó.