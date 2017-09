Inadecuado pedir que no se sumaran a exigencia #PartidosDenNuestroDinero: Juana Luna

Guanajuato, Gto. A través de un posicionamiento que hizo público por redes sociales, Juana Luna, esposa del regidor panista de Apaseo el Grande, Miguel Girón, reconoció que fue “inadecuado” el comentario que hizo en Facebook pidiendo a un conocido no firmar la propuesta en Change.org para que el dinero de financiamiento público a partidos políticos sea destinado en apoyo a los damnificados.

Afirmó que su comentario no pretendía evitar que siguiera la promoción para reunir las firmas en la plataforma. Incluso, aseguró no tener ninguna aspiración política para el 2018.

En la publicación que hizo desde su cuenta de Facebook pide no sumarse a la petición, lo que generó que la apodaran “Lady con qué ojos divino tuerto”.

“Bebé y luego yo con que ojos divino tuerto voy hacer mi campaña por plis tu no firmes el papelito” (sic).

Expuso que su participación dentro del PAN “se ha limitado a apoyar en acciones internas, cuando así se requiere”.

“De igual manera, quiero reiterar que asumo mi responsabilidad, pero también insisto en que es mi intención reparar el daño de la manera correcta. Pese a cualquier comentario, me manifiesto a favor de todas las causas que surjan con el propósito de hacer llegar ayuda a quienes requieren de ella en estos momentos, mismas causas que apoyaré y a las que los invito se sumen”.

Insistió en que ha apoyado a los damnificados por los sismos que se han registrado en la entidad.

En la postura pública también señala que ha dado explicaciones y ofrecido disculpas por el comentario.

A la redacción de Zona Franca también envió una carta dirigida al director del medio, Arnoldo Cuéllar, misma que se publica íntegra a continuación:

Apaseo el Grande a 22 de septiembre de 2017

Arnoldo Cuellar Ornelas

Director General de Zona Franca

PRESENTE

Antes que nada quisiera agradecer el tiempo que dedica para atender este documento y que me permita hacer uso de mi DERECHO DE REPLICA ante una nota publicada en su medio de comunicación el día de hoy.

Como usted sabrá, el asunto al que me refiero es una nota periodística firmada por Carmen Pizano, colaboradora de su medio informativo a quien no tengo el gusto de conocer de manera personal y con quien en ningún momento he tenido contacto.

En el contenido de la nota se hace referencia a un comentario publicado a través de mi perfil personal de la red social Facebook en relación a la solicitud de firma a una petición emitida a través de la plataforma change.org, sin embargo, quisiera apelar a su profesionalismo para solicitar se retracten de varios argumentos que forman parte de este artículo y que a mi parecer, carecen de cualquier sustento periodístico, al basarse sólo en rumores o en publicaciones captadas a través de la red social ya mencionada.

Para puntualizar este hecho, quisiera solicitar que se cite la fuente que asegura que es de mi interés buscar la candidatura a la Presidencia Municipal de Apaseo el Grande, Gto. situación que le puedo asegurar, es completamente falsa, ya que ni en este momento, ni en ningún otro he manifestado dicho interés por contender por el cargo señalado ni por ningún otro cargo de elección popular.

Por otra parte quisiera pedir respeto por mi familia, en un comunicado que en su momento haré público, asumo la responsabilidad de mis actos, los cuales son justo eso, MIS ACTOS, y si bien, cuento con el apoyo y respaldo de mi esposo, hijas y la totalidad de mi familia, la situación que se desató en torno a mi comentario publicado los ha involucrado incluso dentro de la nota que se publica a través de su medio informativo.

Sé bien que el contexto de la noticia trata un tema delicado, al ser parte de la vida pública y los acontecimientos que lamentablemente afectan a nuestro País y reitero, acepto mi responsabilidad y haré lo necesario para sanar el daño, pero también estoy segura que el medio que usted dirige es serio, profesional y puntual, por lo que me sorprendió en gran medida que se publicara una nota como la ya descrita sin antes consultar a todas las partes involucradas, aunado a que los datos presentados, fueron tomados de comentarios al aire o publicaciones que, como ya lo mencioné, carecen de un sustento real.

Es por lo anterior que le solicito de manera respetuosa que se pueda realizar un trabajo más objetivo en torno a esta información. Reitero, se las consecuencias de mis actos, estoy consciente de que mi proceder no fue el adecuado y que incluso llegó a ofender a muchas personas, sin embargo, también sé que es de humanos cometer errores, pero para ello tenemos la capacidad y opción de solucionarlos, misma que yo he tomado pues es mi responsabilidad responder a esto.

Sin más por el momento, agradezco su atención y me pongo a su disposición para atender cualquier asunto relacionado con el caso aquí expuesto.

ATENTAMENTE:

JUANA LUNA GUILLEN