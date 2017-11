INBA e ICL se hacen bolas: organización de la Muestra Nacional de Teatro un desastre

Por: Alejandro Gasca

Un hombre, rodeado por tres acompañantes, se escurre hasta adelante de las filas. En una estamos los que tenemos boleto; en la otra, los que no tienen. Antes, por momentos, dudan en avanzar. Exacto a mi lado, el hombre les propone que ellos se formen en la fila de los que sí tenemos boleto. Una edecán del ICL se les acerca para preguntar si tienen boleto o no. La única mujer entre los acompañantes le susurra algo que alcanzo a escuchar. Se retira con una sonrisa y, me parece, una sutil reverencia. El hombre se escurre solo hasta la puerta de entrada. Ahí, una joven, primera en la fila de los que no tienen boleto, le indica que la fila de los que sí tenemos boleto es la de enfrente. Supongo que lo hace en tono de informarle, no de reclamarle, porque parece más confundido que gandalla. Entra. Sale unos segundos de nuevo. Vuelve a entrar. La joven hace una mueca con la que siento que confirma que era un gandalla con cara de confundido y yo estoy de acuerdo. Sus acompañantes, que nunca se formaron después de la instrucción, se quedan parados cerca de mí durante la escena. Cuando el hombre ha entrado, avanzan sin pena y se cuelan también.

Es Alberto Lomnitz, el coordinador nacional de Teatro del INBA, le susurra la mujer a la edecán que se retira con una sonrisa y, me parece, una sutil reverencia. Se quedan a mi lado en silencio mientras Lomnitz entra y yo pienso que qué gandalla, que se debería formar como todos. Apenas termino mi frase interna los acompañantes avanzan sin pena y se cuelan también. Qué poca madre. Preví llegar tres cuartos de hora antes porque a la función de la tarde no me dejaron entrar por cupo lleno. Y eso que llegué 10 minutos antes. Leo empatía con mis quejas internas en algunas muecas de los que llegaron una hora antes como ordena el programa y que, obvio, me preceden en la fila de los que sí tenemos boleto. Son prácticamente las nueve de la noche. Es la función que dirige y actúa Tito Vasconcelos, icono del teatro de Cabaret, recién medalla Xavier Villaurrutia, que por suerte para mí tuvo dos funciones. Si me la perdía de nuevo no me lo hubiera perdonado. Estuve seguro de ello al final de la obra.

Horas antes, son las cuatro cincuenta de la tarde y veo el portón de metal cerrado del foro improvisado Caja Negra en San Juan de Dios mientras corro hacia él. Unas quince personas tocan la puerta, algunos con una moneda. Un joven del INBA abre la ventanita y dice que el foro está lleno. Algunos muestran su boleto pero no les alcanza para entrar. Reconozco entre los intentantes al jefe de comunicación del ICL. No lo pelan, como a todos. Me frustro porque no he podido cubrir ningún evento, desde la mañana, pero no quiero ser parte de un problema mayor por sobrecupo. Luis Meza se queja conmigo de que el INBA tiene control total de los boletos, que esta función era abierta al público y que en la noche habría otra sólo para becarios, teatreros y prensa, pero que esta función se llenó con becarios e invitados. Coincido con él en que el INBA podría estar provocando un descontrol. Me prometo llegar temprano a la función de la noche. Lo hago. Un hombre, rodeado por tres acompañantes, se escurre hasta adelante de las filas. Qué poca madre, pienso mientras avanzo en la fila de los que sí tenemos boleto y nos instalamos en las gradas del foro. Lomnitz queda delante de mí y pienso enfrentarlo pero no lo hago porque el foro no se llena. Comienza a inquietarme que esto pudiera estar pasando en otros foros. Me doy cuenta de que no hay público en general, sólo lo que ellos llaman la comunidad teatral. Además ya me vale madres porque Tito está maquillándose; antes de comenzar la función ha empezado.

Horas antes, son las nueve de la mañana y soy el único pendejo que intenta abrir la puerta de cristal y candado del auditorio Mateo Herrera. Pendejo, no trajiste el programa, seguro no era aquí, me digo mientras me dirijo a la UG. Aquí no hay nada de Encuentro de Reflexión e Intercambio, tal vez en la biblioteca. Voy para allá. No tiene idea de lo que le hablo pero tiene una revista Alternativas que hojeo. Confirmo: Auditorio Mateo Herrera, de 9:00 a 11:00. El Mateo Herrera lo abren a las diez, me dice. Salgo de nuevo. A las diez con diez una mujer abre la ventana de la taquilla. No, hoy no hay nada. Ayer sí, pero eran muy poquitos. Yo creo que cancelaron. Me lleva la chingada, pienso mientras me consuelo internamente que no, no soy un pendejo, en un consuelo largo que dura del Forum al centro.

Luis Meza se disculpa por watts por no haberme avisado y me comparte los cambios que, dice, el INBA hizo de última hora. Ya no tengo ganas de correr al ERI que se fue de Mateo Herrera al Hotel Ramada Plaza León. Quedamos de vernos en el foro Caja Negra antes de las cinco de la tarde. Me pongo a escribir hasta que una alarma me advierte que sólo faltan 15 minutos para la función de Tito Vasconcelos. Corro. Unas quince personas tocan la puerta, algunos con una moneda. Un joven del INBA abre la ventanita y dice que el foro está lleno. Reconozco a Luis Meza entre los intentantes. Conversamos, le pido que me consiga un boleto para la función de El Inspector, a las siete de la noche en el teatro estudio del Bicentenario. Me informa que habrá otra de Tito Vasconcelos sólo para la comunidad teatral a las nueve de la noche. Calculo no llegar si voy al Bicentenario y le pido mejor la gestión de ese boleto. Me prometo llegar temprano a la función de la noche.

Estoy clavado en De pícaros, truhanes… y actores, viendo a la leyenda del teatro de cabaret, al activista fundamental en la lucha por la igualdad de derechos para todos, vestida del Chirinos de Cervantes. Por eso no me doy cuenta del desmadre que hubo a la entrada del teatro Bicentenario. Unas cien personas se quedan afuera. Muchas de ellas con boleto, muchas de ellas formadas una hora antes. Los organizadores del INBA dejaron pasar gente de la fila de los que no tienen boleto y llenaron el foro. Me entero horas después hasta que veo el video en un post de feis que hace público Pepe Pedroza, el expresidentes del PRI local. Allá no hay puerta de metal sino un edecán atendiendo la frustración de los intentantes. Casi al final de la obra, Chirinos (que no Tito) hace mofa del evento de inauguración de la Muestra Nacional de Teatro: que los funcionarios escurriéndose entre el telón del escenario, que ¡uno de ellos vestido de futbolista!, que no le dieron ni una pinche pintadita al piso, que la entrega irrelevante de los premios Villaurrutia. Todos ríen menos Lomnitz. Recuerdo el acto: dan la palabra a la directora general del INBA Lidia Camacho. Saluta. Menciona a Tito Vasconcelos y Marco Pétriz como los merecedores a la medalla Xavier Villaurrutia, como de pasada. Ellos se paran de entre el público y caminan hacia el escenario sin haber sido llamados. Ella los bienviene. Les entregan la Villaurrutia sin protocolo ni mensaje alguno. Ella sigue como si nada. Da por inaugurada la Muestra. Todos bajan del escenario. Comienza la obra inaugural. Chirinos balconea que los galardonados se sintieron mimos, mudos, que el maestro de ceremonias se saltó un párrafo y confundió a todos en el guión y que por eso el protocolo del premio se fue al carajo. La obra termina entre carcajadas, pero otra escena está por ocurrir.

Tito Vasconcelos, ojos verdes, activista fundacional que ha encabezado y creado muchas causas, todas por la libertad, por la igualdad de derechos, actor, creador, director, maestro de todos nosotros, fundador de muchos espacios, radical, ejemplo de resistencia y lucidez, se desvive el funcionario del INBA. Han improvisado un acto de desagravio. Le vuelven a entregar la medalla Xavier Villaurrutia en reconocimiento a su destacada aportación al teatro mexicano. Aplausos. Muchos. Todo parece quedar entre amigos. Camino a casa sospecho que algo no anda bien entre el INBA y el ICL. Por la mañana comento a Luis Meza por wats lo que dijo Tito vestido de Chirinos sobre el maestro de ceremonias y le pido gestionar la versión oficial. Me dice que no, que lo que pasó fue que Lidia Camacho primero daría un mensaje para presentar a los galardonados y luego retomaría el micrófono para hacer la declaratoria inaugural. Ella fue la que se hizo bolas. Peor que la versión del maestro de ceremonias, concluyo. Los becarios, invitados del INBA, miembros y amigos de las compañías, suman unos cien. Diario. Y van a todas. El público en general debe restar cien lugares por foro a sus ganas de ver una obra. Entonces no nos inviten, pienso. Es la primera vez en la historia que un Municipio y no un Estado coorganiza la MNT, recuerdo presumir al director del ICL. No queremos héroes sino que cada quién haga su papel, recuerdo haber pensado al escuchar sus palabras. Qué poca madre, recuerdo haberme encabronado con el agandalle de Lomnitz.