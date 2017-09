Increpa ciudadano a Edgar Castro, alcalde de Guanajuato, le exige atención para San Clemente

Guanajuato, Gto. El presidente de la mesa directiva de los colonos del barrio de San Clemente, Martín Guevara, reclamó al presidente municipal de Guanajuato Edgar Castro Cerrillo su falta de atención y la construcción de una banqueta para cruzar el río, que prometió desde que andaba en campaña.

El alcalde se presentó en la cancha del barrio participar en el arranque del programa Pinta tu Entorno, al terminar, se le acercó el ciudadano para enfrentarlo y exigirle respuestas, y aunque Edgar Castro trababa de seguir su camino, no pudo escapar a los reproches y terminó por comprometerse a atender el tema de manera directa.

Martín Guevara contó que son cerca de 35 familias las que viven al fondo de la zona y tienen problemas para pasar el río pues no cuentan con un acceso seguro, dijo que desde que Edgar Castro era candidato a la presidencia, hicieron las gestiones para solucionar la problemática.

Comentó que ante la falta de apoyo, los vecinos tuvieron que organizarse y entre todos lograron construir una banqueta de 50 metros, para evitar que las personas se mojaran hasta un metro, para poder accesar a sus viviendas.

Indicó que todas las acciones y proyectos que se han hecho en el barrio ha sido gracias a los vecinos, pues del gobierno municipal no han recibido absolutamente nada.

“Cuando él era candidato nos prometió que iba a hacerlo, y nos dejó con una persona de Obra pública que ya ni esta, entonces se perdió esa solicitud ya no hicieron caso, no nos han ayudado”.

Martín mencionó que entre las acciones que los habitantes de San Clemente han hecho para mejorar y dignificar la zona, destaca un sistema de recolección de basura y lo único que piden al gobierno es que vengan a recogerla, aunque no lo hacen constantemente.

Agregó que desde hace dos años pusieron un marcha un proyecto denominado “Integrarte” en el que se dan talleres de grafiti para integrar a los jóvenes, de dibujo, lectura, pintura, filosofía, igualdad de género y actividades deportivas.

“Para este proyecto pedimos el apoyo de municipio, pero lo que no nos pareció es que no mandaron material con el logotipo del partido del PRI, mesas sillas y lonas, en el Dif municipal, fue la misma situación, libretas y cuadernos con logotipos del partido y nosotros dijimos que no, y las donaciones llegaron no se ni de dónde pero ha llegado mucho material”.