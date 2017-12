Indigna a estudiantes del Tec de León muerte de mascota; acusan que fue por maltrato de guardias

León, Gto. Alumnos del Instituto Tecnológico de León (ITL), acusan a guardias de la institución como los responsables de haber propinado una golpiza que terminó con la vida de un perro que había sido “adoptado” por la comunidad estudiantil.

Se trata de “Bobby”, también conocido como “Malvin”, un perro mestizo de aproximadamente 7 años que llegó a la institución ubicada en la colonia Jardines de San Pedro desde hace unos varios meses.

Los estudiantes acusaron que el perrito era maltratado por los guardias y que prueba de la denuncia que hicieron en redes sociales fue la fotografía del can encadenado a un poste.

El día miércoles y debido a su condición, el perro fue llevado por algunos estudiantes a un veterinario, pero debido al grado de sus lesiones no sobrevivió.

Reacciones en redes sociales

Referente al hecho ocurrido en el Tecnológico de León, que en redes sociales ha sido calificado como “indignante y vergonzoso” donde perdió la vida el gran “Boby”, compartieron un comentario: “Sin importar si fue otro perro o los guardias quienes lo golpearon… La manera inhumana de cómo está amarrado, con alambre cubriendo su cara, es una total injusticia y definitivamente una gran muestra de maltrato animal”.

Ahí se menciona, siempre extraoficialmente, que “alguien” había visto sangre en (el área de) sistemas.

“Se supone que los guardias cierran los edificios a las 9:30, inclusive a nosotros que somos de postgrado, nos dejan encerrados porque deben respetar el reglamento de cerrar a esa hora, lo cual no cuadra, si Boby fue golpeado en sistemas, tuvo que haber sido antes de las 9 pm o después de las 6:30 am que es cuando abren el edificio, cosa que en esos horarios siempre hay alumnos”.

La persona que da el testimonio menciona que lo más tarde que había salido (del área de) postgrado es a la 1 de la mañana y nunca he visto el perro de los guardias suelto, “o sea que no hay manera de que el perro de ellos golpeara a Boby en sistemas y menos estando cerrado (…) a no ser que ellos (los guardias) propiciaran la pelea o ellos mismos lo golpearan en sistemas”.

Y comentó que si los guardias del ITL llegan a argumentar que fue su perro (quien lastimó a Boby) porque estaba suelto, “eso es mentira, nosotros hemos salido muy noche del tec y entre más noche es, el perro negro solo lo tienen amarrado a un costado de la caseta de vigilancia”.

Para algunos alumnos era la mascota del ITL, para otros un perro callejero más, pero lo que exigen tanto alumnos como personal administrativo es que se proceda conforme a derecho por el maltrato al animal, lo que le costó la vida.