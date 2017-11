Inicia la 5ª edición de muestra de teatro breve en Dolores Hidalgo

Dolores Hidalgo, Gto. Los integrantes del taller de creación literaria además de laboratorio teatral “CoInspiracion” dieron a conocer las diversas obras y grupos teatrales que se presentaran en esta quinta muestra de teatro breve la cual surgió cinco años atrás con la necesidad de tener más espacios para difundir el teatro breve, con obras que pueden durar 20 minutos o hasta una hora, que normalmente realizan compañías que no cuentan con presupuesto para realizar grandes montajes, y que por la duración de las obras, no las promueven en teatros o festivales importantes pero que no dejan de tener una gran calidad.

En esta ocasión se tendrán 10 obras teatrales, en el cual participarán tres grupos teatrales de Zacatecas, los Escenautas, Guía nocturna de teatro y Los de la Casota, de Irapuato la Tribu del placer, de Guanajuato capital el grupo artes escénicas UG, dos grupos de San Miguel de Allende, Demediado y Movile de Juventino Rosas, el grupo Daron, y de esta ciudad, el grupo AMI, KAWAII, y el laboratotorio teatral CoInspiracion.

La finalidad de la muestra es por un lado atraer teatro de calidad al municipio para que las personas puedan tener acceso a este arte, obras que en las grandes ciudades se promueve en los teatros, muchas veces con costos elevados ya que la producción teatral conlleva vestuario, escenografía, luces, maquillaje, música, el pago de los actores tanto en función como las horas de ensayos.

Esta ciudad no cuenta con teatros, por lo que pocas veces llegan los montajes aquí por ello la muestra busca dar a conocer el trabajo de estos grupos que trabajan de manera más modesta para que puedan ser apreciado su trabajo por la ciudadanía en general y puedan ser contratados por escuelas, para fiestas infantiles, o festivales locales.

Cabe mencionar que los grupos de teatro que participan, no están cobrando estas funciones, solo es para aportar al desarrollo cultural del municipio, ya que sólo se les pagan los viáticos, gasolina, comidas y en algunos casos se cubre el hospedaje de algunos grupos.

Los gastos son sufragados por patrocinadores que apoyan este evento para fomentar la cultura y los organizadores esperan que las autoridades municipales puedan sumarse a este proyecto y así darle otro enfoque a la ciudad.