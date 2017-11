Instan dos ediles a López Santillana para que revise resultados de convenios de publicidad oficial

León, Gto. Para los ediles Carlos Medina Plascencia del PAN, y Sergio Contreras Guerrero del PVEM, es necesario revisar el verdadero beneficio público de la publicidad pactada por el gobierno de Héctor López Santillana con los medios de comunicación, pues estos recursos públicos deberían de utilizarse de manera transparente para informar.

El síndico Carlos Medina Plascencia explicó que la mecánica para revisar los gastos de publicidad oficial deberá de platicarse con el Secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, así como los integrantes del ‘círculo cercano’, en clara alusión a las recientes declaraciones del director de Comunicación Social, Emmanuel Moreno Lara.

El pasado viernes 24 de noviembre, Zona Franca difundió la entrevista con el vocero de la administración municipal, donde este señaló que sólo el grupo de funcionarios y ediles cercanos a López Santillana, es el que define la “estrategia de comunicación social”, así como el visto bueno para la asignación de convenios de publicidad oficial con los diferentes medios.

“Decirles ‘oigan, como quieren revisar esto’ y estar abiertos a que en la Comisión de Hacienda se pueda hacer una revisión con los que quieran participar”, señaló el síndico Medina Plascencia.

En tanto, el regidor Sergio Contreras señaló que todo gasto debe dar un resultado positivo, con un presupuesto con base en resultados para evitar la corrupción y gastos innecesarios.

“Sí somos un cuerpo colegiado integrado por 15 mujeres y hombres que dan la instrucciones para el tema de la administración, pues los 15 deberíamos estar informados que es lo que pasa y se está generando” puntualizó.

Y es que el edil del PVEM solicitó el pasado 23 de noviembre en sesión de Ayuntamiento, que se revise el recurso que destina la administración en medios de comunicación. Señaló que lo gastado en 2016 y lo que va en 2017 al corte de septiembre, suma ya 109 millones de pesos en gastos de publicidad.

Al respecto, Carlos Medina, quien también preside la Comisión de Hacienda donde se analizará la propuesta de Contreras Guerrero, consideró que con los posicionamientos del Poder Judicial Federal para legislar en la materia, debería de llegarse al punto en el que no se utilicen recursos para publicitar, sino para informar.

“No deberían de utilizarse ese tipo de convenios comerciales, para efectos de pagar la publicidad o pagar la información. Yo puedo informarle, hasta con un cómic o como quieras a la población, pero no directamente a pagar y menos con convenios (…) Yo me acordé de López Portillo, cuando decía ´no pago para que me peguen’, le decía a Proceso eso”.