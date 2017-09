Insuficientes las acciones para atender violencia de género en la UG, admite Guerrero Agripino

Guanajuato, Gto. El rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, admitió que para atender la violencia de género en la institución los esfuerzos no han sido suficientes.

Lo anterior luego de que la Procuraduría de Derechos Humanos emitiera siete recomendaciones a la UG, por la denuncia presentada contra el académico Julio César Kala, acusado de agredir sexualmente a una becaria.

El rector general confirmó que las recomendaciones serán admitidas por la Universidad de Guanajuato, después de que el caso Kala dejara en evidencia la falta de protocolos de actuación en la UG para atender casos de violencia contra las mujeres.

“A partir de ese acontecimiento (la denuncia contra Kala) nosotros dijimos que daríamos seguimiento, que estableceríamos algunas acciones y nos dimos a la tarea. Llevamos avances importantes, pero por supuesto que no son suficientes, por lo cual yo asumo las recomendaciones de la Procuraduría con sumo respeto, con una altísima responsabilidad institucional para darles cumplimiento”.

A dos años de que se presentara la denuncia ante Derechos Humanos, la oficina del ombudsman envió siete recomendaciones, entre la que se encuentra que desde la institución se mande un mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres.

La UG tiene cinco días para responder a la Procuraduría de los Derechos Humanos si acepta o no las recomendaciones, y luego 15 días para presentar avances del cumplimiento.

En entrevista con Luis Felipe Guerrero Agripino recordó que a unos días de haber llegado a la Rectoría General, en el 2015, salió a la luz pública la denuncia contra Kala y se reconoció que no había mecanismos para atender las denuncias, pero luego surgieron programas como UGénero.

“Cuando sucedió el evento de referencia (la denuncia contra Kala) se nos dijo que no existían protocolos, no existían mecanismos institucionales de promoción, difusión de los derechos de la mujer y la igualdad de género, que no había instrumentos institucionales para darles seguimiento y fuimos muy claros al decir que no existían”.

Aseguró que antes de que termine el plazo de 15 días, a partir de que acepten las recomendaciones, se van a presentar a Derechos Humanos los avances en el cumplimiento de las mismas.