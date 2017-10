Integrante de Guanajuato Despertó pide a Edgar Castro que no pretenda reelegirse

Guanajuato, Gto. María del Carmen Ramírez, integrante del Colectivo Guanajuato Despertó reprochó al presidente municipal Edgar Castro Cerrillo su intención de querer reelegirse cuando no ha dado los resultados esperados y ni si quiera ha cumplido con sus promesas de campaña.

Es la segunda ocasión, que la ciudadana se presenta en sesión del pleno ayuntamiento para manifestarse y lanzar una serie de reclamos a los ediles, pero sobre todo al alcalde. La primera vez explotó por la falta de seguridad y de manera directa recriminó al secretario de Ayuntamiento, Carlos Torres la protección que le dio a un policía que había golpeado a su hijo y que también participó en la detención de estudiantes de la Universidad de Guanajuato que solo cantaban en El Baratillo.

En esta ocasión la inconforme esperó a que concluyera la sesión de Cabildo para encarar a Edgar Castro Cerrillo, a quien le pidió que no pretenda reelegirse porque no ha sabido trabajar, ni ejecutar.

“Que desfachatez, que falta de vergüenza quererse proponer como presidente municipal cuando aquí no ha habido trabajo ni resultados, aquí hay inseguridad, falta de administración, represión, no hay un conjunto de trabajo como usted menciona”.

La integrante del Colectivo Guanajuato Despertó señaló “y como dijo usted el que no trabaja que se vaya, no pretenda una reelección señor porque no ha trabajado, no ha dado resultados vaya a ver las colonias, el mercado, sus obras que son tontas y que ocasionan accidentes porque ni siquiera eso saben planear”.

Sugirió que si Edgar Castro llega nuevamente a la presidencia municipal en 2018, los ciudadanos lo quiten del encargo por no saber atender las necesidades de la ciudadanía.

A los reproches se sumó la falta de planeación y de políticas públicas para poner orden a los comerciantes que llegan durante el Festival Internacional Cervantino.

“Hoy trabajaron, le están cuestionando y levantando la voz por comerciantes, las plazas eran para comerciantes y hoy ustedes son los que ordenan que hacen y que no en esas plazas. Este trabajo debió hacerse con meses de anticipación, como es posible que dos días antes tomen decisiones. Usted como ejecutor debió de haber planeado la situación meses”.

María del Carmen Ramírez recriminó directamente al presidente municipal porque durante su segundo informe de gobierno no se permitió el paso a integrantes del Colectivo Guanajuato Despertó.

También por las obras de movilidad que se realizan en la ciudad y que incluyen una glorieta en la zona de Los Pastitos, que a su decir está mal planificado y causará accidentes.

La ciudadana aprovechó para recordar a Edgar Castro que a la fecha no ha cumplido su promesa que le hizo durante campaña de pavimentar su calle, “como hombre y ejecutor venga a cumplir la promesa” exigió.