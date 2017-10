Investiga Alvar a policías de Salamanca y los acusa de orquestar manifestación contra el Mando Único

Salamanca, Gto. Después de cinco días de realizada una manifestación de ciudadanos que solicitaban saliera el Mando Único Estatal del municipio, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, secretario de Seguridad Pública del Estado, aseguró que policías municipales y agentes de tránsito en activo, era quienes protagonizaban la protesta, a la que de plano desestimó.

La manifestación, dijo el funcionario, no pasaban de 20 a 25 personas, y llamó la atención porque solicitaban saliera el Mando Único y los policías estatales. “Cuando los policías estaban organizando para manifestarse, curiosamente se tiene este robo al banco…”

“Se quejaron de que no llegábamos, que no conocíamos la ciudad, líderes políticos hicieron suyas las quejas. Nos dimos cuentas que estas manifestaciones ni venían de los vecinos de estas colonias, venían de algunos policías y agentes de tránsito (activos) desconocemos la intención, fueron policías y agentes de tránsito que lideraron y llevaron a cabo las manifestaciones”.

Alvar Cabeza de Vaca incluso identificó a varios de los agentes entre los quejosos:

“Estuvo María Guadalupe Lopez Serrano, familiar de policías, encontramos amistades y familiares de los policías, encontramos policías activos líderes de la manifestación… José Ricardo Hernández Nava, policía municipal; Armando García Prieto (…) se puso la gorra y cachucha lo identificamos miembro de la Policía Municipal; Antonia Amezquita Larios, policía municipal con pancartas en la manifestación queriendo que salga la policía; Adriana del Socorro Paredes en los registros de policías… (Esto) no fue manifestación de las colonias ni de los ciudadanos: fue de policías, sus motivos deberán de tener para inconformarse pero pueden buscar los conductos institucionales”.

Alvar también evidenció a los agentes de tránsito municipal y citó sus nombres “para ir sumando (a la lista): Filiberto González Ramírez elemento de tránsito; Juana Aidee Hernandez González elemento de tránsito; Eduardo García Hernandez, María Inés Barrientos Pinedo, Cosme Gómez Martínez, Iván Israel Aboytes Villalobos y Jorge Escalera Oropeza, todos elementos de Tránsito que se presentaron como habitates) de la colonia afectada… tenemos claro que (en la corporación) no estarán personas por resistencia al cambio. Ello hecha por tierra todas (las quejas)”.

Primer mes del Mando Único

El secretario de Seguridad Pública del Estado informó los “resultados” a un mes de la llegada del Mando Único a Salamanca; explicó que los homicidios dolosos habían sido una de las causas por las que entró el Mando Único al municipio, en el cual este mes (que comprende del 14 de septiembre a 14 de octubre) ha registrado seis muertes violentas.

Entre los resultados también se incluye que han realizado 17 cateos con 10 detenidos, asegurado más de 26 mil pesos, 30 vehículos, 5 tratocamiones, 10 motocicletas, armas de fuego cortas y largas, cartuchos, droga cristal, cocaína, mariguana, entre otros.

Destaca también el aseguramiento de más 190 mil litros de diésel, “no conocemos un golpe más duro asegurado…”, presumió Alvar Cabeza de Vaca. “Vamos a cerrar en el mes más bajo de denuncias ante el Ministerio Público por delitos en Salamanca, no quiero ocultar la verdad, (en) algunos delitos debe existir cifra negra pero la cifra negra no nos da para hacer un comparativo porque no lo conocemos…”.

Aunque reconoció que no hay receta mágica contra el delito, “quisimos presentar una radiografía al ayuntamiento, tomaron buena decisión en este Mando Único”, expresó.

Además a estas cifras se suma el reporte de (decomiso de) 44 vehículos y motocicletas, han detenido a 226 personas por faltas administrativas, asegurado diversa droga así como 5 armas, cartuchos, cargadores, y más de 7 mil 500 litro de hidrocarburo.

Cabeza de Vaca Appendini dijo que el robo a negocio traía la tendencia a la baja, que con la llegada del mando se marcaba un declive pronunciado, aunque no detalló al respecto; comentó que no ha habido robo a transportistas en este mes, el robo a vehículos “con la llegada no lo hemos abatido, pero marca un decline”, donde tampoco brindó comparativas. En cuanto al robo a ganado, no hubo ninguna denuncia y una violación en septiembre.

En homicidios dolosos “vemos una línea que iba ascendiendo de una manera clara a septiembre, a partir de que llegamos en octubre, primer quincena, descendió”. Actualmente hay seis muertos.

El titular de la SSP estatal también informó que no hubo secuestros y finalmente dijo que hay disminución a robo a casa habitación y negocios.

En la reunión con líderes de opinión de Salamanca estuvieron presentes con Alvar Cabeza de Vaca, Juan Manuel Díaz Organitos comandante de la 16.ª zona militar; Gustavo Rodríguez Junquera, secretario de Gobierno; Juan Manuel Sánchez, delegado del Sicen; Martin Luke Lucio, subsecretario de Seguridad, así como presidentes de colegios, asociaciones y cámaras de la localidad.

Hacer frente común Vs delincuencia, piden empresarios

Por su parte, empresarios de esta localidad, en voz de Raymundo Gómez de la Asociación de Ejecutivos Empresarios, solicitaron formar un frente de común contra la delincuencia, luego que estuvieron de acuerdo con la llegada del Mando Único.

‘En nuestro sector estamos bastante intranquilos, sé que hay delitos federales, el huachicoleo, necesitamos levantar la voz, necesitamos hacer un frente común, (definir) qué vamos hacer”; incitó a actuar al gobierno del estado, municipio, la ciudadanía… “No podemos estar secuestrados o esperándolos (que cambien leyes) necesitamos que ustedes como autoridades empujen”, esto con relación a la portación de armas de fuego y el delito de robo de hidrocarburo.

El segundo empresario que se sumó al frente común, representante de la Cámara Nacional del Comercio, Francisco Javier González Mijes, aseguró que este sector es uno de los más golpeados y que Salamanca no merece estar en los medios naciones por el robo de huachicol, por lo que se dirigió directamente al secretario.

“Alvar: confiamos en ti, sabemos que se están haciendo las cosas que se deben hacer… los deditos de índole federal inciden, no merecemos estar en los medios nacionales por el huachicol. Hay que abonarle, (pido) nos convoque a más reuniones porque los grupos que se tienen que conformar (son) multidisciplinario e interdisciplinario, la federación debe entender de actitudes que han sido buenas, mediadas con la presencia del Ejército.”

González Mijes lamentó que la población de Salamanca viva estas situaciones de los grupos delincuenciales. “Un grupo de personas, delincuentes, nos tienen contra la pared, si nosotros nos unimos podemos dar una lucha frontal a estos grupos delincuenciales, claro está, que tenemos que modificar leyes, la legislatura, la de autoridades y la percepción ahorita es por desinformación, me queda claro”.

Finalmente, el comandante de la 16.ª zona militar, Juan Manuel Díaz Organitos, en su mensaje explicó que el Comisionado de Seguridad Pública ya expuso que presentarán una iniciativa por la portación de armas, pero queda la reincidencia, por la que “ya hay planteamientos de otros niveles”.