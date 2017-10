Investigan a 50 gasolineras del estado por probable venta combustible robado

Guanajuato, Gto. El secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, informó que son alrededor de 50 gasolineras de todo el estado las que son investigadas por Pemex, por presumirse que venden combustible robado, que es extraído de los ductos clandestinos.

A las ocho gasolineras ya sancionadas, se suman las nuevas investigaciones para verificar quiénes se benefician del llamado huachicoleo.

Rodríguez Junquera dijo que en la reunión del pasado viernes con Pemex fue que se informó sobre las sanciones para las gasolineras de Guanajuato.

“El grupo de coordinación Guanajuato, con autoridades estatales y federales, está mayor coordinado que nunca. El robo de hidrocarburo es uno de los delitos que más lacera a Guanajuato, es uno de los delitos que tiene más efectos y una de las estrategias es ver quién se beneficia con el robo de hidrocarburos”.

El gobernador, Miguel Márquez Márquez, se pronunció porque se den a conocer los nombres y ubicaciones de las gasolineras sancionadas, pero dijo, esa información la tiene directamente Pemex.

Márquez apuntó que durante la reunión también solicitaron a las autoridades Pemex que presenten las denuncias correspondientes contra los dueños de las gasolineras.

“Si se demuestra que hay combustible robado, no nada más hay que quitarles la concesión, sino la denuncia correspondiente. Es un trabajo que está apretando, que sirva de ejemplo porque aquellos que no están en regla no tienen que estar vendiendo este producto”.

En cuanto las tomas clandestinas que se han detectado en Guanajuato, afirmó que se ha trabajado de manera conjunta para que puedan ser clausuradas y los huachicoleros dejen de extraer el combustible robado.