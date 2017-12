Juez vincula a proceso a Gutiérrez por saqueo en Chihuahua; “le tengo afecto en lo personal”: Meade

Ciudad de México, (SinEmbargo). El precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade Kuribreña, expresó su afecto por Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, vinculado a proceso este día por desvíos del erario público de Chihuahua al tricolor en 2016.

Tras un acto público en Sonora, Meade Kuribreña afirmó a reporteros que estará al pendiente del proceso penal contra el ex secretario ejecutivo nacional del PRI y presunto operador de la triangulación de recursos que habría dirigido Manlio Fabio Beltrones, ex líder nacional del partido.

A propósito de este nuevo escándalo priista, José Antonio Meade aseguró que a su precampaña y a su futura campaña no entrará ni un solo peso que sea ilegal.

“Que no quepa la menor duda que en esta campaña no va a haber absolutamente un peso que no tenga un origen lícito y sobre el cual no puedan rendirse cuentas”, dijo.