Justifica Márquez designación del candidato a la gubernatura; ‘es el mejor método ante las reformas’

*Con información de Alfonsina Ávila

León, Gto. El gobernador Miguel Márquez justificó la designación como el método para la definición de candidatos del PAN en Guanajuato para la próxima elección, además de negar que existió “madruguete” o presión de parte de algún grupo político para adelantar la toma de esta decisión.

Miguel Márquez dijo que esta determinación es un asunto únicamente de partido y recurrió a recordar que fueron 82 votos a favor de la designación, incluyendo el del dirigente del partido, Humberto Andrade y el del secretario general, Alfonso Ruíz Chico.

Defendió la designación, al mencionar que es el mejor método si se considera que habrá que garantizar la paridad de género en las candidaturas, además del tema de la reelección, por lo que será más fácil para el partido que se tome una determinación por esta vía.

Sin embargo, Miguel Márquez reconoció que la discusión sobre el método sí estuvo fuera de la orden del día prevista para la sesión del Consejo Político Estatal del PAN: “yo sí creo que era importante definir, tal vez sí fue un poco acelerado los asuntos de que estuvieran en la orden del día”.

De manera categórica pero mostrando cierto grado de evasiva, Miguel Márquez negó que se haya tratado de un “madruguete”, considerando que fue Antonio Guerrero -trabajador de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, además de consejero cercano al grupo que apoya a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo-, quien solicitó que este tema se incluyera en el orden del día.

Además desestimó las molestias que esta determinación causó en algunos integrantes de Acción Nacional, como el propio senador Fernando Torres Graciano y en la diputada Libia Denisse García: “siempre las va a haber, en la vida se toman decisiones y las decisiones implican que sean en beneficio de la colectividad”.

El coordinador de los diputados del PAN en el Congreso Local, Éctor Jaime Ramírez Barba, afirmó que una vez que se convalidado método de designación directa para el candidato a la gubernatura, por el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, este no cambiará aun si se confirma una alianza electoral.

El legislador que también es integrante del Consejo Político panista, descalificó a los críticos del proceso que se vivió el pasado viernes 29 de septiembre a los panistas que consideraron que no fue el mejor método la designación, ya que dijo que él cómo consejero vio unidad por tener una mayoría para optar por la designación.

“Yo puedo dar testimonio de lo que a mí me tocó vivir. Yo soy consejero, estuve en esa sesión y como en todas las democracias se ponen los pros y los contras de las dos opciones. Te doy testimonio que varios consejeras y consejeros vieron pros y contras del método y en todos los casos la votación fue 82 votos a favor”.

Dijo desconocer las críticas que hizo el síndico y exgobernador Carlos Medina Plascencia, pero reiteró que él puede dar testimonio de lo ocurrido por que estuvo presente.

“Yo soy consejero estatal, ahí estuve, escuché los razonamientos, soy consejero nacional, me tocó aprobar los estatutos vigentes que rigen al PAN y todo se hizo con legalidad (…) cuando alguien se sale de una asamblea está incumpliendo su labor, pero no es un tema indirecto”.

Recordó que mañana miércoles, los 19 diputados locales presentarán su intención de reelegirse “para salvaguardar su derecho”, de cara al proceso interno en el que aún se definirán las candidaturas.

Miguel Márquez Márquez no descartó su intención de tener una posibilidad de competir por la candidatura presidencial en el 2018, aunque reconoció estar en desventaja con otros aspirantes.

“Están mucho más aventajados Margarita, Rafa y el mismo Ricardo (Anaya) porque ellos ya traen trabajo, ellos han estado en todo el país y han manifestado su interés y yo, pues se han dado las circunstancias y me han mencionado, si se da, ahí estoy y si no, pues no pasa nada”, dijo.