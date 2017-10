Justifica Ricardo Ortiz viaje de servidores públicos a partido América-Chivas; “No fue tan caro”, dice

Irapuato, Gto. El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez justificó el “acompañamiento” de los regidores y funcionarios con sus familiares para presenciar el partido América-Chivas, pues se trató de un premio para los jóvenes y también para los funcionarios. “Ni costó tanto…ni que los hubiera mandado a París”, dijo.

Luego que regidores del PRI, Verde Ecologista, Morena y el PAN acompañaron a los jóvenes que resultaron en los tres primeros lugares del programa Copa Comunidades porque los invito el municipio, donde también algunos funcionarios llevaron a sus familiares cómo el director de Comudaj que llevó a su esposa y un hermano.

Así como el director de limpia Jorge Mendiola por “conocedor”, además que tuvieron que bajar a personal de la dirección de Proximidad Social para llevar a personal de comunicación social de presidencia, aún cuando el personal de proximidad iba a cargo del programa realizando un ajuste al final.

“Los miembros del Ayuntamiento estaban invitados, yo no le veo mayor problema, no son cantidades extraordinarias las que se han gastado y creo que era un buen momento para dar una muestra de unidad…yo no le veo mayor problema es una cantidad menor, y premiar a estos jóvenes y también a varios funcionarios con un viaje a la Ciudad de México, malo que los hubiera mandado a París no la amuelen” respondió el alcalde ante el cuestionamiento.

Además consideró que no fue un abuso que los funcionarios llevarán a sus familiares porque “estaban autorizados de llevar a dos personas” y para cerrar el tema aseguró que él les dio la autorización.

“Para terminar con ese tema, hay otros asuntos mucho más importantes: yo di la autorización para que fueran acompañados con familiares, en una división entre lo que costó el viaje y las personas que fueron se gastó cercas de 800 pesos lo cual no creo que sea una cantidad exagerada, mi secretaria particular (Itzel Balderas) yo le ordené que fuera, ella fue la que estuvo en control de la copa y la que tiene el contacto” aseveró.