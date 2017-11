La Antigua Plaza de Gallos, el foro más hermoso para el evento de teatro más importante en el país, no estuvo listo

Por: Alejandro Gasca

León, Gto. Hay cerca de 20 foros para desarrollar las actividades de la 38° Muestra Nacional de Teatro, que integrará también el 3° Encuentro de Reflexión e Intercambio, el 6° Encuentro de Programadores y Gestores, las Jornadas preparatorias para el 3° Congreso Nacional de Teatro, el laboratorio de crítica teatral y periodismo cultural Muestra crítica, talleres y clínicas especializadas; la entrega de la Medalla Xavier Villaurrutia a Tito Vasconcelos y Marco Pétriz y del Premio Internacional de Ensayo Teatral a Martina Tosticarelli.

Pero la antigua Plaza de Gallos no está lista.

Carlos María Flores, director del Instituto Cultural de León, declaró públicamente hace meses que lo estaría en septiembre porque por recursos no paraban. 28 millones de pesos para una primer etapa, claro, pero que ya podría comenzar su nueva era como foro para teatro y danza. Pues no.

“Nunca ofrecimos la plaza para la muestra, era un ideal pero sabíamos que iba a ser difícil. La plaza estará a cierre de año y estará a punto para ciertas actividades para el año que entra” dice y promete ahora.

Califica al proyecto de cuasi-arqueológico, lleno de vicios ocultos, muy complejo y acepta que desde el principio no se contemplaron muchas cosas que eran propias de especialistas en restauración, no en arquitectura; en remodelación de sitios históricos, no en rescate.

Austin Morgan, encargado del enlace con los Estados para el INBA, co-coordinador general de la MNT, al mismo tiempo que agradece a un co-productor como León, sabe que hay un montón de tropiezos para producir un evento como éste y reconoce que fue complicado embonar las producciones con los espacios disponibles; no por León o la Plaza de Gallos, sino que pasa siempre. Sí, sí, sí.

Sara Pinedo, invitada este año como voz local a la mesa que conforma la Dirección Artística de la Muestra, se siente decepcionada de que no fuera el escenario principal esta finca del siglo 18 donde se desarrolló un mitin de Francisco Madero, donde cantó María Conesa, donde vivía la Feria con su jugaaaadaaaaaaa.

“Me siento con muchas preguntas, es un espacio que es genial, único, una cantidad de historia impresionante, previsto como sede. ¿Qué está pasando con la obra pública?” comenta, harta como todos de una ciudad llena de agujeros, trascavos, cierres viales; donde la administración de la obra ocurre a escondidas, sin conversación alguna con la ciudad y sus habitantes.

Sin Antigua Plaza de Gallos, la Muestra Nacional de Teatro sucederá desde hoy y hasta el dos de diciembre. Ninguno de los 39 montajes de 18 estados ni de las cinco obras ganadoras de las muestras regionales ocurrirá ahí. Qué pena.