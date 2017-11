La democracia (…)

‘¿Votar o no votar?, no es el dilema. Lo podrido del sistema, ¡ese es el problema!’

A través de los tiempos el ser humano ha buscado y buscado sistemas de gobierno que tiendan a equilibrar los anhelos, deseos e intereses de los distintos grupos que forman y conforman las sociedades de los múltiples grupos étnicos de cualquier tonalidad de piel, idiomas y costumbres en aldeas, pueblos, ciudades, estados y naciones a través de los tiempos.

Ideas van y vienen, gobiernos van y vienen, culturas van y vienen; algunas progresan, mientras otras se estancan o retroceden. Incluso llegan a desaparecer, las que en su momento se ufanaban de ser poderosas e invencibles, con mayor razón las que ni idea tienen de qué están haciendo en el planeta, los alienados.

‘La sociedad humana está pasando por una crisis, que su estabilidad ha sido gravemente dañada. Los individuos se sienten indiferentes o incluso hostiles hacia el grupo al que pertenecen.’

Albert Einstein

Sin embargo, el descuido, el contubernio y la corrupción de los diferentes grupos de poder, pueden llevar a un debilitamiento y permisividad en intromisión de intereses extranjeros en las estructuras de un Estado por poderoso que sea, ningún país está exento de este grave riesgo.

Por eso es de vital importancia la cautela para estar muy alertas y vigilantes de los posibles sucesores de los gobiernos que fungirán como representantes legales y temporales de los recursos de la nación y del destino de todo el pueblo; hasta de aquellos que se ufanan de ser apolíticos (…), porque no les importa la política, como si esto fuera una gracia que les diera una distinción más allá del bien y del mal. Y sí, por supuesto que les da una distinción muy sui generis. Transformándose en su propio enemigo.

‘El precio de desentenderse de la política, es ser gobernados por los peores hombres (y mujeres).’

Platón

Lo que nos sucede como pueblo se desprende de la política; no importa si se le entiende o no, le guste o no, si le importa o no, si se informa o no, si participa o no; si se profesa una religión o no. El destino será soportar y acatar las decisiones que los que llegan al poder tomen. Y ese es el precio que se deberá de pagar y no hay más.

Pero claro está que ha habido pensadores, que han manifestado su pensamiento y su desacuerdo respecto a los gobiernos, especialmente cuando estos están en una degradación tal, que han olvidado su razón de ser y se inclinan a sus propios intereses y de grupo.

‘Ser gobernado es: Ser observado, inspeccionado, espiado, dirigido, regimentado, numerado, regulado, registrado, adoctrinado, controlado, revisado, estimado, valuado, censurado, ordenado. Por criaturas que no tienen ni el derecho, ni la sabiduría, ni la virtud para hacerlo.’

Pierre J. Proudhon (1809 – 1865)

Y bueno, ¿quiénes son los más fáciles de ‘convencer’?, pues los ignorantes, los incautos y los más interesados que estos permanezcan así, para eternizarse en el poder a través de sí mismos o por interpósitas personas. Por eso es necesario jugar a que haya cambios para que nada cambie; ese es el arte non plus ultra de las malas artes. Por eso vemos a las familias de la llamada clase política (…), que sus cachorros se replican en los puestos heredados. Y todos felices,… menos el pueblo. Claro me estoy refiriendo a un país platanero, ex – minero, ex – campesino y casi ex – tinto como Estado.

Pero ahora hablemos de México, que cómo se parece al recién descrito… Se supone que los partidos políticos se crearon como espacios para dar cauce a los distintos tipos de pensamiento (…). Desde los que invariablemente han ostentado el poder económico y financiero, quienes se caracterizan por la indolencia de los padecimientos y carencias de las mayorías, estos son los integrantes de la llamada ‘derecha’ y los que se oponen a estos, son los llamados de ‘izquierda’, que se supone ‘luchan’ por las causas del pueblo marginado, para que este tenga una mejor calidad de vida con acceso a una educación de calidad, gratuita y laica (ninguna práctica religiosa en los centros de estudio, cero tolerancia) y en pro de una mejor repartición de la riqueza, mediante la socialización de los elementos de producción, no por medios asistencialistas que hacen dependientes a la ciudadanía, castrando su creatividad y autonomía, logrando crear inútiles útiles. Como espetó hace algunas décadas, algún ‘brillante y distinguido político’: ‘A los campesinos los tenemos preparados para votar, no para producir.’ (…)

O como esta otra frase, brillantemente expresada con toda la ironía del caso.

‘Los pavos valen para navidad y los campesinos el día de las elecciones.’

Raúl Pacheco Villavicencio [i]

Y esto es aplicable a las crecientes clases marginales de los cinturones de miseria que rodean y en las mismas entrañas de las células municipales del país.

Cómo podemos aspirar a un cambio que motive el progreso del país, cuando es aquí mismo donde se induce esta idiosincrasia, haciendo apología de abyectas conductas antisociales.

Y esto queda manifiesto porque a raíz de los terribles sismos suscitados recientemente y ante la inactividad de autoridades por tan lamentables tragedias que privan hasta hoy día, la gente ha volteado para ver qué estaban y están haciendo las autoridades, para hacer lo que se supone deben hacer. Y exigir que no hubiera dinero para las elecciones, sino dar prioridad a las necesidades urgentes.

¿Y qué ha pasado,…? Pues lo mismo de siempre, nada… Antes bien, se han manifestado las ‘fuerza políticas’ para aliarse contra los ‘malos’ y darle al país lo que el país necesita. (…) Haciendo alarde de una inefable actitud, aliarse los de la derecha y los de la ‘izquierda’, los ‘buenos’ contra los malos (imaginarios), porque ni modo que ellos se vayan a atacar a sí mismos en las decisiones de fondo; por huesos sí se muerden y se agarran del chongo.

Entonces, ¿cuál es el mensaje? Pues muy sencillo, nadie más puede aspirar a un puesto de gobierno que no sea de los privilegiados y de los satélites. Porque la ‘clase política’ (…) es la única que puede acceder para gobernar. (…)

Ah ¿y los independientes…? Bueno, pues para que se mantengan entretenidos para atomizar votos, mientras los incautos crean en estas ‘bondades’ del sistema.

Bueno pues, haciendo un profundo acto de reflexión, a juzgar por lo que pienso y veo, me resulta verdaderamente difícil creer en lo que me dicen que es, pero no es.

Me declaro ateo electoral, que no ateo democrático.

No creo en las elecciones, pero sí en la democracia. Tenemos lugares en México, donde se practica y se vive la democracia desde tiempos ancestrales, legado de nuestros mayores, lo he visto y funciona con toda dignidad.

[i] Entrevista al Señor Raúl Pacheco Villavicencio, por Janambre.com.mx Periodismo Profesional 28 de noviembre 2017.



