¿La dona también es PAN o el PAN se desmorona?

Hoy, en la visita al terruño que realiza el prácticamente candidato presidencial por la alianza PAN-PRD-MC llamada “Por México al Frente”, Ricardo Anaya. Se encontrará con un PAN guanajuatense pasmado ante la definición de candidaturas y enfrentado como nunca antes, a días de comenzar la contienda electoral.

El bastión de votos del PAN a nivel nacional, el modelo de a seguir por ser tierra panista en los últimos 25 años, la cuna del primer Presidente de la República que sacó al PRI de Los Pinos, el lugar donde fraguó la estrategia de la corriente “neo-panista”, que mezclaba esa ideología empresarial con la inquietud política y responsabilidad social; y ganó la ciudad de León con Carlos Medina. Está en condiciones muy diferentes a las que, el gobernador Miguel Márquez, quisiese mostrar.

La situación propia de esta condición se agrava con la propia situación de Ricardo Anaya, quien está en la necesidad de buscar incrementar sus preferencias electorales para poder ganar, lo que hoy en día parece imposible, la Presidencia de la República.

Veamos por qué. En la gran mayoría de las encuestas que han publicado los diversos medios, sitúan a Ricardo Anaya en un tercer y hasta cuarto lugar en las preferencias electorales. Solo dos de ellas la de “Reforma” (19%) y la del “Universal Buendía & Laredo” (23%) lo ubican en segundo lugar. Es decir en los mejores escenarios está entre 9 y 12 puntos por debajo de Andrés Manuel López Obrador. Esta situación obligará a que busque a candidatos, panistas, que le garanticen triunfo y gran cantidad de votos.

Al ser Guanajuato un bastión de votos panistas y con la meta comprometida por el gobernador Miguel Márquez de garantizar al menos 1.5 millones de votos a favor del PAN, convierte en tema de análisis a nivel “cuarto de guerra”, la posición que toman y lo que representan, dos de los panistas que menos quereres tienen al interior de ese partido y que generan serios calambres en quienes hoy manejan la selección de candidatos: Carlos Medina y Ricardo Sheffield.

En el caso del ex síndico Carlos Medina, está con la mira puesta en la gubernatura del estado, con la táctica mostrada del que -“al ver que el delfín del gobernador no sube en las encuestas… y como no es lo mismo ganar 1-0, que 4-0 que yo garantizo… pues me pongo a consideración del candidato Anaya para lo que se le ofrezca”-.

Lo anterior sustentado en la tendencia de sus encuestas (HMX experience) que le dicen (Sept. 2017/ en León) que tiene una identificación del 83%, con una opinión favorable de arriba del 53%.

El caso de Ricardo Sheffield, es muy similar en su táctica, -“Yo soy el panista mejor posicionado y quien garantiza mayores votos… y además, por segundo trienio consecutivo encabezando las preferencias… y mejor que el actual presidente que quiere reelegirse”-. No podemos olvidar que en la pasada elección, ante ésta misma situación de encabezar las preferencias electorales, de pasar todas las pruebas y superar los obstáculos a interior del PAN, y ante la negativa del gobernador Márquez de reconocerlo como candidato, provocó la negociación que hoy tiene en la presidencia a Héctor López Santillana, con su desastrosa actuación.

El escenario que teje Ricardo Sheffield estando abiertamente a la ofensiva, con la publicación de la encuesta realizada por “Varela y Asociados” es más que interesante ya que esa empresa es la de todas las confianzas de Ricardo Anaya, por lo que le cierra la puerta a que duden de la seriedad de los resultados.

No pueden olvidarse 4 pequeños-grandes detalles a favor de Sheffield: 1) Ambos Ricardos, Sheffield y Anaya, son partes del mismo grupo político al interior del PAN “Los Doctos”. El primero fue líder en Guanajuato y el segundo en Querétaro. Gracias a esa “hermandad” Sheffield pudo hacer las travesuras que hizo hace 3 años y poner contra la pared al gobernador Miguel Márquez.

2) Ricardo Anaya ha demostrado ser muy pragmático y racionalmente tomador de decisiones, sumándole el factor de “altamente traicionero” a su conveniencia. Como muestras, todas.

3) Sheffield, de acuerdo a la encuesta publicada (Varela y asociados, Dic 2017) supera por 9 puntos porcentuales al actual presidente municipal en “Ser Conocido” y por 6 puntos en la “buena imagen”. Además es altamente ganador ante cualquier otro candidato de la oposición. Y en los militantes panistas, también supera a Héctor López con 2 puntos, pero con los simpatizantes a favor del PAN que votarían por él, la diferencia se acrecienta en 31 puntos porcentuales.

4) Ricardo Sheffield y Carlos Medina juega en el mismo equipo.

Estas condiciones marcan la disyuntiva a la que hoy se enfrentará Ricardo Anaya, que además, él tiene el poder de decisión: ¿seguir apoyando el acuerdo con el gobernador Miguel Márquez e ir con su delfín y buscar la reelección de Héctor López Santillana, ganando 1-0? ¿O traicionar ese acuerdo, ir con Carlos Medina y Ricardo Sheffield y golear 4-0?

Por último, lo que debemos considerar son las consecuencias del escenario de la “no traición”, con Carlos Medina no pasaría mayor cosa, él a sus negocios personales y esperar. El problema que se presenta es con Ricardo Sheffield, él sí tiene con qué hacer un hueco al interior a nivel municipal por las estructuras que ya mostró en los eventos que ha venido realizando. Además, no podemos dejar de considerar el escenario de que pueda ponerse “a disposición” de MORENA-MC-PES a nivel local, si le tratan de bloquear esta vez, condicionando que León fuese para una mujer.

Para ellos sería sacarse el premio mayor de Navidad, cambiando radicalmente la composición del próximo gobierno y las condiciones del juego a nivel local y estatal.

La decisión solo es de Ricardo Anaya, el triunfador será él, lo único por decidir es, ¿qué le conviene tener: un PAN desmoronado o uno con un hoyo por en medio?