La felicidad

‘Pero los hombres no han formado una comunidad sólo para vivir, sino para vivir bien.‘

Aristóteles

Son precisamente en estos días cuando esta palabra se escucha tanto en singular como en plural, de personas cercanas y lejanas,… ¡desear felicidad!

Las intenciones en su gran mayoría son sinceras, pero me parece que a veces suenan más a una repetición cuasi grabada en audio, que a lo que realmente significaría. Como si en realidad estuviésemos diciendo: ‘Pues que seas feliz y a ver cómo te las arreglas y yo,… pues también.’ Que cada quien se rasque con sus propias uñas.

Pero en nuestro diario acontecer, en la práctica, hacemos precisamente lo contrario, en cosas tan básicas y elementales como respetar nuestro entorno, llámese, cuidar lo común que nos sirve a todos, buscar la manera de generar un mínimo de basura, minimizar el consumo de energía y de agua.

Hace ya bastante tiempo, era frecuente escuchar una premisa socio cultural, que rezaba:

‘Lo que es de todos, es de nadie.’

Desconozco el desafortunado autor y su intencionalidad; si es que fue uno o más. Y esto aparentemente ‘gracioso’, se tomó muy en serio; ejercicio que sigue prevaleciendo aunque no se pregone tanto como antaño.

Y no sólo se le puede atribuir a las clases marginadas, que tampoco en el supuesto, tendrían justificación. No cuidamos nuestra ciudad, nuestra sierra, nuestros cerros, no cuidamos nuestra colonia, nuestra calle y en ciertos casos, ni siquiera nuestra propia casa. No cuidamos nuestro país, por eso lo hemos perdido gradualmente… En conclusión, no cuidamos nuestro presente. Y ¿nuestro futuro…?

Todo esto evidenciado en cosas tan aparentemente simples, como cuando rompen una luminaria del alumbrado público, o apedrean hacia cualquier lado sin ton ni son, queman los contenedores de basura (los que de por sí, están en condiciones deplorables); o destruyen calles o callejones con obras innecesarias y para colmo mal hechas; y la igualmente repugnante actitud cuando se cometen alguna o más de estas infamias, espetan:

‘Al cabo, ni mía’. (…) con total cinismo, insensibilidad y desapego, hasta con cierto ‘orgullo’ por haber hecho semejante ‘hazaña’ y claro está, hay quienes hacen caso omiso aunque algunos estén presenciando el reprobable hecho, mientras otros inconscientes o lambiscones, les aplauden. (…)

En cosas tan básicas como se dijo en un principio, se derivan acciones colectivas como infectadas por una contagiosa virusemia y por no haber trabajado en su momento en su prevención, las consecuencias han tendido a enraizarse hasta formar parte de una deshonrosa idiosincrasia.

Ahí está el producto al desapego de los valores cívicos, lo que ha coadyuvado a la proliferación de conductas antisociales, tales, como: El acoso escolar (bullying), el rayoneo de monumentos históricos, el vandalismo, el narcomenudeo, la corrupción en todos sus niveles.

Esta abyecta práctica ha llegado a ser tan ‘natural’, que se han espetado taimadas declaraciones a nivel nacional, como si esta censurable actitud, fuese una ‘inocente travesura’. (…)

A tal grado llega la deformación mental y moral cívica de los individuos, como la de la colectividad en general, creciendo exponencialmente como metástasis, mediante otra premisa socio cultural más: ‘Si todos lo hacen, ¿por qué yo no…?’

Corrupción es putrefacción con insoportables hedores que desprende con todas sus potenciales infecciones, físicas y mentales.

Quien asume que esto no es malo, significa que está acostumbrado a vivir en la inmundicia, por eso sus sentidos y mente están atrofiados, causando ese daño mental llamado perversión, que estupidiza y destruye la alteridad, dejando de importarle si es bueno o malo hacia los demás por sus consecuencias. Exaltando el mezquino pragmatismo:

‘Si es bueno para mí,… ¡luego entonces, es bueno…!’

Mientras no practiquemos verdaderamente la responsabilidad y respeto, comenzando con nuestra propia persona y para la comunidad. Estaremos condenados irremediablemente a seguir repitiendo los mismos yerros, hundiéndonos gradualmente en el pantano del no retorno. Pero como la actitud corrupta es un aprendizaje significativo (impacta de por vida), pues se transforma en un modus vivendi – operandi, que va fortaleciéndose a lo largo de nuestra existencia, contagiando a los demás.

Y bueno, los hechos hablan por sí mismos, todos absolutamente todos, lo hemos constatado cotidianamente de una y mil maneras, pero con más virulencia en los últimos treinta años. Y no se ve que se tomen directrices serias y formales para remediar en lo mínimo.

A veces se percibe tan deprimente y decepcionante el estado que guardan las cosas, que parecen ya, irremediables. Porque gran parte de las políticas tomadas e implantadas, parecerían estar diseñadas precisamente, para fortalecer su inserción…!

‘Buscar mi felicidad en la felicidad de los otros, mi dignidad en la dignidad de los que me rodean, ser libre en la libertad de los otros, tal es todo mi credo, la aspiración de toda mi vida.’

Mijail Bakunin