Ley de Seguridad Interior, la misma medicina que no ha funcionado pero más fuerte: Álvarez Icaza

León, Gto. La Ley de Seguridad Interior que fue aprobada ayer en la cámara de diputados, es ‘un peligrosísimo error’ ya que el líder nacional de Ahora, Emilio Álvarez Icaza, consideró que es legislar la estrategia que no ha funcionado durante los últimos diez años, al agregar funciones de seguridad pública a las fuerzas armadas, por lo que se mencionó en contra de la militarización del país.

“La aprobación de esta ley es un peligroso error porque es legislar lo que no ha funcionado a lo largo de los últimos diez años, en este tiempo hemos visto la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y nos parece que no solo no ha servido, sino que el problema ha empeorado”, dijo Emilio.

El dirigente nacional de la organización Ahora, puso de ejemplo la entidad de Guanajuato, al mostrar fenómenos de violencia inaudita y que a su vez reflejan señales de alarma a fin de revisar la instrumentación de las estrategias.

“Lo que están haciendo es la misma medicina que no ha funcionado pero más fuerte, ¿por qué? Porque esta ley lo que hace es legalizar la actuación que las propias fuerzas armadas han reconocido que no tenían marco legal, los últimos diez años lo que se había presentado era una actuación fuera de ley, en lugar de repensar la actuación, lo que hacen es generar una condición de legalizar lo que está mal”, opinó Álvarez Icaza.

Agregó que organismos de la sociedad civil, expertos en seguridad pública y en derechos humanos, han advertido sobre los vicios de inconstitucionalidad y de estar en contra de la convencionalidad, ya que podría generar acciones peligrosas como irrumpir en la casa de cualquier persona sin una orden judicial, revisar celulares, sin necesidad de controles legales o civiles.

Advirtió que las actuaciones se vuelven peligrosas al referirse a lo que se hace con la información ya que ‘se genera una noción de política pública absolutamente discrecional sin controles’.

Opinó que la decisión política del presidente Enrique Peña Nieto, tenía tintes electorales y una voluntad de quedar bien con el Ejercito.

Por otra parte dijo que había espacio para las acciones legales para combatir tanto en el Congreso como desde la sociedad civil.

Dijo que la decisión política del presidente Enrique Peña Nieto, tenía tintes electorales y una voluntad de quedar bien con el Ejercito.

“No es que no haya problemas qué atender, pero no generemos una noción de que la respuesta sea peor que la enfermedad”.

Emilio se dijo en contra de la militarización del país, ya que era contrario a todos los estándares internacionales.

Señaló que el Ejército Mexicano debería de enfocarse en el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México, y advirtió que si hay armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas circulando por las calles, es competencia de ellos y ahí es donde sí deben intervenir.

Se dijo a favor en revisar la política en materia de drogas, pero enfocado en un tema de salud y no de seguridad pública.

“No podemos seguir pensando el tema de la marihuana como lo estamos pensando, es absurdo, mientras en Estados Unidos ya se produce industrialmente, en producciones masivas en distinto estados, acá seguimos penalizando y legislando en materia de sanciones, el paradigma es absolutamente inverso, es un contrasentido”, opinó Emilio.

Emilio dijo que hay tipos de planteamientos que revisarán y que la discusión de la regularización de las drogas pasa por el fenómeno de la afectación o condición en drogas duras y blandas.

“No son igual todas las drogas, cuando no es el Estado quien tiene el control, es el mercado ilegal, es mucho mejor regular, controlar, porque lo que si no se hace es regularlo un perverso mercado con muchísimo dinero y ese dinero se convierte en un incentivo poderoso para crear espirales de corrupción, claro que debe de ser revisado, la marihuana no tengo duda, esa debe ser legalizada y liberada, Estados Unidos ya nos superó”.