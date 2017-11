La NBC despide a Matt Lauer, conductor de “Today Show”, por “comportamiento sexual inadecuado”

Ciudad de México (Infobae/SinEmbargo). El presentador Matt Lauer fue despedido de NBC por “comportamiento sexual inadecuado”, según anunció este miércoles el canal, luego de recibir una denuncia por parte de una persona vinculada a la empresa, cuya identidad no fue revelada.

El conductor, una de las estrellas de la cadena, que estuvo al frente del matutino “Today Show” durante dos décadas, fue señalado por una acusación que, según los ejecutivos del medio, ha sido la única que ha recibido, pero indicaron que todo apunta a que “no fue un caso aislado”.

Lauer, de 59 años, había firmado hace un año un contrato de 20 millones de dólares anuales, que todavía se extendía hasta el 2018.

El comunicado de Andy Lack, CEO de NBC:

“Estimados colegas, en la noche del lunes recibimos una detallada queja de un colega sobre un comportamiento sexual inadecuado en el ámbito laboral de Matt Lauer. Representó, luego de una seria revisión, una clara violación a los estándares de nuestra compañía. Como resultado, hemos decidido terminar su contrato. Aunque es el primera queja sobre su conducta en los más de 20 años que ha estado en NBC, nos han presentado razones para creer que no fue un caso aislado. Nuesta mayor prioridad es crear un ambiente de trabajo en el que todos se sientan seguros y protegidos, y garantizar que cualquier acciones que vayan en contra de nuestros valores enfrenten consecuencias, sin importar su autor. Estamos profundamente tristes por estos eventos, pero lo enfrentaremos juntos como un medio, y de la forma más transparente que podamos”.

La decisión fue anunciada por su copresentadora, Savannah Guthrie, quien se mostró visiblemente emocionada al comenzar “un mañana triste” y manifestó su dilema personal por el afecto que siente hacia su ex compañero.

El momento en que la noticia fue anunciada:

Matt Lauer has been terminated from NBC News. On Monday night, we received a detailed complaint from a colleague about inappropriate sexual behavior in the workplace by Matt Lauer. As a result, we’ve decided to terminate his employment. pic.twitter.com/1A3UAZpvPb — TODAY (@TODAYshow) November 29, 2017

“No sabemos más de lo que acabamos de informar. Prometemos que vamos a investigar y lo vamos a compartir. Estoy con el corazón roto”, agregó Guthrie, acompañada por Hoda Kotb.

Según Page Six, portal del New York Post, la denuncia fue realizada a raíz de un incidente ocurrido durante los Juegos Olímpicos de Río 2016, al que Lauer viajó para la cobertura especial. “Ha habido rumores de affairs entre Matt y personal subordinado de NBC durante años, pero se creía que eran consentidos. Este incidente en Río no lo fue”, declaró una fuente de la cadena a Page Six.

La noticia también fue comentada por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien expresó su sorpresa y aprovechó para apuntar contra los ejecutivos de la cadena, cuyas críticas a la Casa Blanca han irritado al mandatario.

Wow, Matt Lauer was just fired from NBC for “inappropriate sexual behavior in the workplace.” But when will the top executives at NBC & Comcast be fired for putting out so much Fake News. Check out Andy Lack’s past! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2017

“Wow, Matt Lauer acaba de ser despedido de NBC por “comportamiento sexual inadecuado en el lugar de trabajo”. ¿Pero cuándo serán despedidos los ejecutivos de NBC & Comcast serán despedidos por difundir tantas Noticias Falsas? Miren el paso de Andy Lack”, tuiteó.