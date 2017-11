La obligación de Ramírez Saldaña es pedir a tiempo los insumos que requiere la SSP: OCL

León, Gto. El presidente del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos, manifestó que el Secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña falló en su obligación de prever las necesidades de los elementos de policía, y exigir a última hora, la compra directa de 250 chalecos antibalas.

Esto luego de que el Secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña hizo un exhorto a las autoridades para que realizaran una compra directa a la Sedena de estos 250 chalecos antibalas, argumentando que su garantía está próxima a vencer en el mes de diciembre.

Sin embargo, la licitación de estos chalecos ha sido pospuesta en varias ocasiones debido a que en 2 ocasiones se solicitaron los requerimientos a la Secretaría de Seguridad Pública, pero estos no tuvieron una respuesta adecuada.

Luis Alberto Ramos manifestó que la obligación de Ramírez Saldaña es prevenir y procurar que todos los insumos que requiere la Secretaría de Seguridad estén completos y funcionando a tiempo, por lo que es incorrecto que haga exigencias de último momento.

“El orillar ahorita, bajo mi punto de vista, el orillar a que se haga una compra directa a la Sedena cuando no se ha hecho el otro trabajo, pues es una presión que no debe darse porque debería estar preparado para saber todas las necesidades: patrullas, chalecos, armas y todo aquello que requiera gasolina, todo aquello que requiera infraestructura para trabajar la seguridad y debe ser puntual”, dijo.

De manera directa, Luis Alberto Ramos mencionó que Ramírez Saldaña es el responsable si es que los chalecos no son comprados a tiempo: “si no hizo el cabildeo desde antes, si no hizo el trabajo desde antes y no se lo ha presentado a las comisiones como debe de ser, entonces es parte del Secretario”.

Esta mañana, el síndico del Ayuntamiento, Carlos Medina Plascencia se fue contra Luis Enrique Ramírez Saldaña al señalar que ha sido negligente para llevar este proceso de compra.

“No nos ponga contra la pared con tiempo”, le dijo Medina Plascencia a Ramírez Saldaña durante la Sesión del Ayuntamiento de este jueves.