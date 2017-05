La obligación del Estado es dar seguridad en los taxis tradicionales, no cazar a Uber: Carlos Medina

León, Gto. Para el síndico y exgobernador Carlos Medina Plascencia, el gobierno estatal debe concentrarse en garantizar la seguridad de los ciudadanos que utilicen el servicio de taxi convencional y no en emprender una cacería contra el transporte ejecutivo, en particular con aquellos adheridos a la plataforma Uber.

En los últimos días distintos vehículos pertenecientes a Uber han ingresado al corralón, tras ser decomisados por elementos de tránsito estatal adscritos al Instituto de Movilidad, por ello el también exalcalde leonés reprobó estas acciones al señalar que se trata de un servicio entre particulares.

Afirmó que la responsabilidad para que se ofrezca un buen servicio en los taxis públicos es del Estado, así como el de otorgar seguridad.

“Valga la comparación, pero la tierra es de quien la trabaja, ta’ bueno, además para que podamos hacer más accesible a las personas que quieran dedicarse que se dediquen a operar como conductores o como taxistas, a que sean los dueños de la concesión y que sean los que en algún momento dado tengan su propio vehículo.

“Si a ellos mismos se les presenta la opción de invertir y tener una operación con alguna de estas empresas que dan el servicio entre particulares, pues que lo puedan hacer y no con esta cacería que se viene haciendo hoy que me parece reprobable”, puntualizó.

Foto: César Solórzano

“Yo creo que la responsabilidad del Estado debe caer de que existe un servicio de taxi público y qué exista un servicio de taxi público con seguridad y bueno, eso le corresponde al Estado regularlo”, indicó.

El también exgobernador de Guanajuato manifestó que tal vez puede haber un registro, más que licencia o permiso para los llamados “taxis ejecutivos”. Sin embargo, reiteró que este servicio de movilidad no es público.

“Si bien puede llegar a haber un registro como ahí lo establece la ley, que más que licencia o permiso para los llamados ‘taxis ejecutivos’ -que no comparto los conceptos-, puede haber un registro si quieren, pero cualquier particular que contrata este tipo de servicios de estas empresas que no sólo es Uber, sino también es Cabify y son otras”.

Además, el síndico panista refirió que muchos de los taxistas, no son dueños de la propia concesión, por lo que ni siquiera pueden aspirar a tener su vehículo. En contraparte, las plataformas como Uber y Cabify, dan opciones a que los conductores puedan tener sus propios ingresos.

Medina Plascencia externó que la Ley de Movilidad tiene varias fallas desde su punto de vista, pero al final de cuentas quien tendrá que responder por ello son los legisladores y el Poder Ejecutivo Estatal.

“Creo que hay artículos que deben de modificarse en varios aspectos. Uno de ellos tiene que ver con la cuestión del transporte público especializado en la parte de taxis y en ese sentido como servicio ejecutivo yo no comparto el concepto”.