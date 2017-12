La Sedena y la Marina rechazan la amnistía propuesta por AMLO; “este populismo”, dice Cienfuegos

Ciudad de México, (SinEmbargo). El Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y el titular de la Secretaría de Marina, Francisco Soberón, descalificaron la propuesta del líder de Morena Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que en caso de ganar la Presidencia de la República en 2018 analizaría la idea de otorgar amnistía a integrantes del crimen organizado con el objetivo de “pacificar al país”.

Ambos Secretarios coincidieron en que el Estado Mexicano no puede realizar pactos con la delincuencia porque al hacerlo tomaría parte del crimen organizado.

El Almirante Francisco Soberón aseguró que el planteamiento del líder de Morena fue hecho a la ligera, con un fin electoral más que real, y dijo que la propuesta debe ser tomada como mera propaganda.

“Se me hace que se está viendo de una forma extremadamente simplista”, dijo.

Francisco Soberón aseguró que aunque se tomara como una propuesta seria, no habría forma de implementarla.

“No hay forma de que esto llegara a suceder”, indicó.

En declaraciones para Radio Fórmula, el General Salvador Cienfuegos calificó como lamentables las declaraciones del ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Dijo: “este populismo deja de lado todo el mal que han hecho a México, por lo que no sería conveniente”.

“Sería un gravísimo error el pensar en amnistiar a quienes han hecho tanto daño al país. Me parece que quienes tengan que tomar esas decisiones tendrán que analizarlo muy bien. Habría que consultar a la sociedad; a todos aquellos que han sido víctimas; a los padres que sus hijos han muerto por culpa de estos delincuentes que hoy deben de estar en la cárcel”, agregó el Secretario.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo hoy que “otorgar amnistía a líderes de grupos delictivos convertiría a México en un ‘narcoestado’”.

“Una amnistía, en ese sentido, estás aceptando un narcoestado, y eso me parece a mí que no se puede hacer”, dijo.

“La ley que sanciona las conductas por narcotráfico no puede hacer distinciones en materia de los capos, tendría que hacer prácticamente una transformación legislativa para que dejara de ser delito, entonces lo primero que tendrías que hacer es legalizar todas las drogas en el país. Me parece que es algo que no se analizó, que no se meditó bien”, añadió.

La propuesta del líder de Morena fue duramente criticada por líderes opositores de distintos partidos.

Durante su mitin en Tixtla, Guerrero, López Obrador habló de la declaración de amnistía que propone, en la que plantea incluir a corruptos, incluso a los que forman parte de lo que él llama “la mafia del poder”. Pero además agregó a la lista a los líderes de grupos criminales, aunque precisó que esta decisión tendría que ser avalada por las víctimas.

“Si es necesario vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía siempre y cuando se cuente con el apoyo de las familias de las víctimas y no descartar el perdón. En la izquierda siempre se dice que ni perdón ni olvido, pero yo no coincido, olvido no, pero perdón sí, sobre todo si está de por medio la paz de un pueblo”.

Dijo que esa medida podría ayudar a pacificar, para lo que pidió a las víctimas “no olvidar pero sí perdonar”.