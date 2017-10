La síndico de San Luis de la Paz y el regidor Roberto Carlos Terán, analizan presentar carta de intención para relección

San Luis de la Paz, Gto. La síndico municipal Laura Luz Calzada Guerrero y el regidor Roberto Carlos Terán Ramos, analizan presentar la carta de intensión ante le Instituto Electoral del Estado (IEEG), para la relección, aunque el segundo reveló su interés por contender por la alcaldía y no como edil.

En el caso de Guillermo Rodríguez Contreras titubeante dijo “Ahorita toda vía no sabemos si, sí o sí no la presentaré… Estamos en el ultimátum, estamos viendo unos pendientes que tenemos que solucionarlos, claro no es para hoy ni para mañana pero que están en la puerta, pero que necesitan atención para solucionarlos”.

Por lo que, al cuestionarle sobre que intención tiene sobre la reelección recalcó que se encuentra en incertidumbre por lo en los próximos días podrá hablar de este tema con más certeza.

En cuanto a la Síndico Municipal reiteró que analiza presentar la carta de intensión al Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en estos días, ya que tiene aspiraciones a ocupar alguna regiduría o bien la Sindicatura para las próximas elecciones del 2018.

En cuanto al regidor Roberto Carlos Téran Ramos señaló este tema hasta el día de hoy no lo tenia claro por lo que dijo que estaba pidiendo orientación a su Partido en este caso el Pan. Ya que él aspira a participar en la contienda de la alcaldía del municipio para las siguientes elecciones, por lo que dijo, que no tiene claro si debe presentar la carta de intensión ante IEEG y ante su Partido.

“Yo creo que al presentar estas carta estoy, señalando que quiero ser reelecto como regidor del ayuntamiento, pero yo tengo claro que lo que quiero y me respalda mi equipo a que me lance como candidato a la presidencia municipal de San Luis de la Paz para el 2018”.

Por esta razón finalizó reiterando que no ha presentando ningún documento para querer ocupar una reelección, por lo que tiene claro es que, busca ser candidato a la alcaldí