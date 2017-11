La sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters es la nueva Miss Universo (VIDEO)

Las Vegas, Estados Unidos (EFE). La sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters, de 22 años, se convirtió hoy en la nueva Miss Universo, tras vencer en la final de este concurso de belleza celebrado esta noche en Las Vegas (EU).

El segundo puesto fue para la colombiana Laura González y el tercero para la jamaicana Davina Bennet.

Esta es la segunda vez en la historia del certamen que una sudafricana logra la anhelada corona, tras la victoria que obtuvo su país en 1978 gracias a Margaret Gardiner.

Relive our new #MissUniverse‘s answer to the Final Word. pic.twitter.com/czO8vgSiuU

— Miss Universe (@MissUniverse) November 27, 2017