La tragedia de la Educación Superior en Guanajuato

En estos días se publicó que el Campus León de la Universidad de Guanajuato (UG) rechazó este semestre al 82% de los aspirantes que hicieron examen de admisión. Es el campus de la UG que rechaza a más jóvenes. El campus Irapuato-Salamanca es el que menos rechaza, pero sólo admite al 52%. En promedio, la UG rechaza a más de la mitad de los aspirantes.

Lamentablemente no es el único caso. De forma similar, la ENES UNAM y la UPIIG del IPN asentadas en Guanajuato, rechazan a la inmensa mayoría de los aspirantes. Los Institutos Tecnológicos Federales, el ITESI y las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, aceptan a un porcentaje ligeramente más alto, pero muchos jóvenes siguen siendo excluidos.

De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) -de sus países miembros- México es uno de los que tienen menor porcentaje de jóvenes que ingresan a la Universidad, con apenas el 33%. En otros países como Australia, Islandia o Corea del Sur, el ingreso es del 60% o más alto.

El caso de Guanajuato es tremendo. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIE), la cobertura en Educación Superior en el estado es inferior a la media nacional: apenas el 24.5%. Con estos números, en el ciclo escolar 2017-2018 se ubica en el lugar 29 de las 32 entidades federativas.

Por si estos indicadores fueran poca cosa, los registros nacionales sobre deserción muestran que sólo terminan su carrera la mitad o menos de los que la iniciaron. En ese rubro, Guanajuato también se ubica por debajo de la media nacional. Esto significa que en nuestro estado, hay un grave déficit de profesionistas.

Entonces, se rechaza a la mayoría de los jóvenes y luego no logra retenerse a los que sí ingresan. Me consta que en muchas instituciones se han implementado programas de tutorías, en los que los profesores hacen lo que está en sus manos para ayudar a los alumnos a permanecer; pero hay carencias estructurales que favorecen la deserción escolar.

Ante la incapacidad gubernamental para cumplir con su responsabilidad de brindar igualdad de oportunidades a todos los jóvenes, llama la atención que la causa que se esgrime para el rechazo es que los aspirantes “no pasaron el examen”; a los que desertan se les acusa de “flojos”. Es decir, se acusa a las víctimas del sistema de ser las culpables.

Para información de aquellos que han creído en la mentira de que “no pasaron”, hay investigación que muestra que los jóvenes que después del rechazo, lograron estudiar una carrera en una universidad privada, han sido exitosos en sus estudios; que han logrado terminarlos y han iniciado una vida profesional de buen nivel.

La mayoría de esos alumnos tenían un buen desempeño en su historial académico; obtuvieron promedios altos en la preparatoria y son jóvenes perfectamente competentes. Entonces, son doblemente violentados: por un lado son rechazados de la universidad pública y por el otro, son estigmatizados como “burros” por no pasar el examen.

Respecto a los exámenes de admisión, hay que considerar algunas cosas: Quienes nos dedicamos a la educación, sabemos que un examen no puede ser evidencia única de lo que alguien sabe; mucho menos de sus competencias. Los psicólogos saben que las pruebas psicométricas deben interpretarse con reservas cuando no hay entrevistas de por medio.

Desde la perspectiva legal, con el nuevo Sistema Nacional de Bachillerato, el certificado de preparatoria “certifica” que el joven tiene las competencias requeridas para entrar a la universidad. El “reclasificar” a los estudiantes por el resultado de un examen es discriminatorio y hace parecer que quienes “lo pasaron” como miembros de una élite de gente muy distinta a los demás.

La verdad detrás del examen de admisión es que no existen los espacios educativos necesarios para generar oportunidades para todos. Es incapacidad del gobierno, no de los muchachos. No hay dos clases de gente: los que pasan y los que no pasan. Hay unos con un poco más de suerte que otros y una gran injusticia social.

El acceso a la educación es un derecho humano; es la vía más clara que tenemos las personas para salir adelante. Representa una posibilidad para Guanajuato de combatir la desigualdad social y mejorar la competitividad. Como es muy evidente hoy, la sociedad no es sostenible sin desarrollo humano; no habrá una mejor calidad de vida sin garantizar oportunidades para todos.

Antares Vázquez Alatorre es médica dermatóloga y Doctora en Innovación Educativa.

Profesora Universitaria e Investigadora

Coordinadora Estatal de Organización de Morena Guanajuato

