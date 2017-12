La Virgen de la Medalla Milagrosa

En 1842, una aparición de la Virgen María convirtió a un judío, Alfonso de Ratisbonne, en católico, sacerdote, fundador, apóstol y escritor quien, por esa razón, antepuso a su nombre el de María.

Hallándose en Roma, entró casualmente a la Iglesia de San Andrés para esperar a un amigo, Teodoro de Bussierre, converso del protestantismo. Ratisbonne, premiado hacía poco en París, tenía 27 años, un futuro de fama y de riqueza, y estaba a punto de casarse con una hermosa y rica israelita. Por todo esto, Ratisbonne no tenía ninguna intención de mudar de conducta ni de cambiar de vida.

Por darle gusto a ese amigo, consintió en llevar consigo una medalla de la Virgen María, llamada Milagrosa, a la vez que repetía las palabras del “Acordaos” que Teodoro le iba dictando:

“Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que ni uno solo de cuantos han acudido a vuestra protección e implorado vuestro socorro ha quedado desamparado. Animado con esta confianza a vos acudo, oh Madre clementísima, a vos vengo, no despreceis mis súplicas, antes bien, oídlas y despachadlas benignamente”.

Nuestra Señora agradeció aquel inusual homenaje del joven israelita, escuchó aquella oración pronunciada más como juego que como una petición angustiosa salida del corazón y le cumplió aquel deseo tan sencillamente manifestado. La Santísima Virgen ya lo esperaba cuando él entró a la Iglesia de San Andrés, en Roma, la mañana del 20 de enero de 1842.

“Mientras que con el propósito de encontrarme con mi amigo me dirigía a la Iglesia, cuenta Alfonso, me sentí dominado por una cierta turbación y vi como un velo delante de mí. Al llegar, la iglesia me pareció excesivamente obscura excepto una capilla en la que parecían haber sido colocados todos los cirios de la Iglesia… Levanté los ojos y vi, iluminada por toda aquella luz, a la Santísima Virgen en persona, viva, de pie sobre el altar, majestuosa, bellísima, misericordiosa, semejante a como se hallaba grabada en la Medalla Milagrosa que yo llevaba”.

“Caí de rodillas. Traté de levantar los ojos para verla de nuevo, pero no me atrevía. Mi reverencia y su esplendor me lo impedían sin que por un instante dudara yo de lo que había visto. Miré sus manos y vi en ellas la señal del perdón y de la misericordia. No me habló, pero en ese momento comprendí el horror del estado en el que yo vivía y la deformidad de mis pecados”.

Su amigo lo encontró llorando, transfigurado su rostro y su alma. Ya era católico. Ese mismo mes recibió el bautizo después de renunciar al proyecto de vida que se había trazado. Se acercó a los jesuitas con los que se ordenó sacerdote. Dedicó su vida al apostolado del que surgió la Congregación de Nuestra Señora de Sión, que se ocupa de la evangelización de los judíos, para lo cual se trasladó a Palestina, en donde vivió hasta su muerte, en 1884, a los setenta años.

Millares de conversiones tienen lugar cada año, de criaturas humildes y de criaturas ilustres, quienes demuestran una impresionante manifestación de la acción de la gracia sobre la voluntad de los hombres.

