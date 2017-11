Lamenta Chomsky que ante los conflictos, la tendencia sea de indiferencia generalizada

Por Dalia Patiño González

Puebla, Pue. (Agencia Informativa Conacyt). La comunidad científica como tal no tiene aún una representación directa en la toma de decisiones respecto a las políticas económicas y sociales que impactan a los más vulnerables, además que esta generación enfrenta una grave crisis moral, aseguró el lingüista y analista político Noam Chomsky, tras su participación en el X Festival de Mentes Brillantes, La Ciudad de las Ideas.

“La comunidad científica, como tal, no tiene incidencia en las políticas económicas y sociales. La comunidad científica se ocupa de la ciencia y si hay cuestiones de interés científico relacionadas con las políticas, la comunidad científica puede tener una postura al respecto y a los científicos como individuos les concierne, pero no hay actos de la comunidad como tal”, declaró.

Noam Chomsky es un destacado lingüista estadounidense, caracterizado por su influencia intelectual. Es conocido por ser el fundador de la lingüística moderna; en el área científica destaca su teoría de la gramática transformacional que revolucionó el estudio del lenguaje. Se ha desempeñado como profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts y como parte de su producción destacan más de 100 libros escritos.

En su reciente visita a Puebla, Noam Chomsky cerró la Ciudad de las Ideas, evento celebrado del 17 al 19 de noviembre, advirtiendo que esta generación enfrenta una grave crisis moral, pues ante los conflictos la tendencia es una indiferencia generalizada.

“Esta generación enfrenta varias crisis severas y tiene que responder preguntas que nunca habían surgido en la historia de la humanidad, ¿la especie va a sobrevivir en forma reconocible? ¿Podremos sobrevivir la amenaza de una guerra nuclear? Recuerdo muy bien el 6 de agosto de 1945, no entraremos en detalles pero mis sentimientos y sensación en el momento inmediato fue que finalmente el ser humano tiene la capacidad para autodestruirse y desde ese momento nos hemos acercado muchas veces”.

Recordó su experiencia el día que supo que EEUU había lanzado la primera bomba atómica sobre Hiroshima y cómo la gente a su alrededor seguía sus actividades como si nada hubiera pasado.

“… me sentí doblemente pasmado por lo que había ocurrido y sus implicaciones bastante obvias. Todo mundo sabía que eso se convertiría en una capacidad para destruir casi ilimitada, de pronto estaba sorprendido por la falta de reacciones, al parecer a nadie le importaba y eso fue tan terrible que no lo pude manejar (…) desde entonces he seguido los acontecimientos muy de cerca y he seguido el registro de estos hechos tan temerarios. Creo que los jóvenes de ahora observan ese 1945 como una fecha tan atrás y en su memoria no se dan cuenta que todos los días estamos en peligro porque las armas siguen y parece no importarle a nadie”.

Como segunda amenaza, Chomsky nombró al cambio climático, sustentado en lo que aseguró es una base científica convincente, además de recordar las evidencias tan visibles que hay por los cambios de temperatura.

Recordó el discurso del físico, premio Nobel en 1997, Steven Chu, quien declaró que el último registro de que la Tierra estuvo ligeramente más caliente que ahora fue hace 120 mil años y en ese momento el nivel del mar era 6 a 9 metros más alto. Indicó que las predicciones indican que si la tendencia sigue igual el mar podría elevarse 2 metros.

“No se necesita mucha imaginación para saber qué pasaría si se eleva el nivel del mar, habría un impacto social, político y económico, incluso también para México”.

Por último, el filósofo reflexionó sobre la tercera crisis que puede originarse por una pandemia, resultado de los experimentos que se realizan en el medio ambiente. Refirió que como parte de las consecuencias el problema del desplazamiento de poblacional y migración se incrementaría.

“Los países ricos son responsables de muchas de estas crisis y se tendrían que hacer responsables”, concluyó Noam Chomsky en el festival de las mentes brillantes.