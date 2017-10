Denuncia regidora de San Luis de la Paz desinterés de gobierno en caso de niñas desaparecidas

San Luis de la Paz, Gto. Luego de que se diera a conocer la activación de la alerta Amber por la desaparición de dos niñas que se encontraban albergadas en la Ciudad de Los Niños en el Municipio de Salamanca y originarias de San Luis de la Paz, la Regidora del PRI Leticia Martínez lamentó la situación de que Dif Municipal no ha tenido ningún avance en la investigación para la localización de las menores tras 8 meses desaparecidas.

El día de hoy se buscó a la directora del Dif y a la directora del Centro Multidisciplinario para la Atención Integral de la violencia (CEMAIV) Aida Benítez, para cuestionarle sobre los avances de la investigación sin embargo no se tuvo éxito, ya que las funcionarias no se encontraron en su oficina de trabajo.

Por otra parte, Leticia Martínez quien fue la edil que sacó a la luz este tema en sesión de Ayuntamiento en el mes de abril sobre la desaparición de la menores, fue quien brindó información el día de hoy a este medio de comunicación Señaló que por lo menos en 5 ocasiones ha retomado este tema, sin embargo, lamento que no hay ningún interés de sus compañeros.

Añadió que ni el propio alcalde Guillermo Rodríguez Contreras tiene el interés de retomar este asunto “El alcalde debería de tomar este tema ya que este tema de forma política afectaría directamente a su esposa por se la Presidenta del Patronato del Dif, siendo ella la máxima autoridad de Dif Municipal”.

“Lamentablemente lo que yo veo por parte de Dif Municipal quien es el representante legal de las menores no habido ningún avance desde que se supo de la desaparición de las menores de la casa hogar de Salamanca”. Por su parte mencionó que en una ocasión pidió que solicitará apoyo a gobierno del estado y la Procuraduría General de Justicia del Estado para que informarán sobre el esto en que se encarta la investigación, no obstante no encontró eco en su petición, aseguró.