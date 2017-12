Las encuestas, como los bikinis

Bien lo decía el profesor emérito de Baruch College, Aaron Levenstain (1911-1986) -“Las estadísticas son como los bikinis; lo que muestras es sugerente, pero lo que esconden es vital”-. Veamos porqué.

Con relación al cómo empiezan los precandidatos la carrera por la Presidencia de la República (2018), empiezan a publicarse varias encuestas con resultados un poco o un mucho contradictorios. Por ejemplo: el Reforma publicó que AMLO va al frente con el 31%, en segundo con el 19% Ricardo Anaya, y en un tercer lugar José Antonio Meade con el 17%. Pero lo que debemos observar es que la encuesta fue levantada del 23 al 27 de noviembre, es decir, aún no se conocía el destape de Meade oficialmente. Además, se contabiliza las preferencias como coaliciones, MORENA-PT, PRI-PVEM, y PAN-PRD-MC.

SDP Noticias publicó su encuesta, en primer lugar con el 36.6% AMLO; en segundo lugar José Antonio Meade con el 27.4%; y en tercero Ricardo Anaya con el 10.8%. Debemos notar que fue aplicada del 19 al 27 de noviembre, sin conocerse oficialmente el destape del PRI y se hizo en Facebook. Y usa coaliciones MORENA-PT-PES, PRI-PVEM-NA ; y PAN-PRD-MC.

Gabinete de Comunicación Estratégica también publicó su encuesta, donde en primer lugar está AMLO con el 29%; en segundo lugar José Antonio Meade 23%; y en tercero Margarita Zavala con el 12%. Lo que se tiene que notar es que se aplicó el 27 de noviembre, horas después del destape. Fue vía telefónica. Se considera las coaliciones MORENA-PT, PRI-PVEM solamente. El PAN solitario, al igual los independientes.

El mismo Gabinete de Comunicación Estratégica publica otra encuesta, a una semana del destape, donde se muestra en primer lugar AMLO con el 27.8%; en segundo lugar José Antonio Meade con el 21.5%, y en tercero Margarita Zavala con el 9.7%. Debemos considerar que es vía telefónica y levantada el 4 de diciembre. Considerando las coaliciones MORENA-PT, PRI-PVEM solamente. El PAN solitario, al igual los independientes.

El Universal/Buendía&Laredo publica que AMLO va en primer lugar con el 31%, en segundo Ricardo Anaya con el 23%; y en tercero José Antonio Meade con el 16%. Debemos considerar que fue levantada entre el 1-4 de diciembre en hogares. Considerando las coaliciones MORENA-PT, PAN-PRD-MC; y PRI-PVEM.

En el caso de los independientes, la única fuente de información estadística es el INE, por lo que solamente podemos inferir en base a sus datos presentados. Y tenemos que:

En primer lugar va El Bronco, quien lleva un avance del 69.2%, en segundo Margarita Zavala con el 34.8%; y en tercero Armando Ríos Piter con el 18.6%, al corte del 2 de diciembre. Pero lo que debemos observar es la dispersión estatal, quién ha cumplido con el 1% necesario y no quien lleve más votos acumulados. Estaría un escenario probable que Margarita cumpla con tener más estados primero que El Bronco, y en consecuencia el registro con menos votos totales.

La pregunta que nos hacemos es ¿A quién creerle? ¿Quién miente? Ya que últimamente nos hemos dado cuenta que las encuestas no han sido muy acertadas, y debemos referirnos al plano internacional para ver el fenómeno reciente al que se nos estamos enfrentando. Tenemos el caso de Colombia, Trump, Brexit (UK) y México.

Las encuestas siempre han sido un método imperfecto, con un margen de error; condicionado a varias circunstancias, y la primera es de tiempo; ya que es el reflejo de un X momento del pasado, visto por ciertos sujetos determinados, bajo condiciones específicas. Eso mismo las limita. Eso las hace perfectibles.

Otro factor que debemos considerar es la accesibilidad de las personas vía telefónica; ya que cada vez es menos las personas con números fijos de telefonía y más los móviles. Pero conseguir los registros de los móviles es ilegal.

Las encuestas en línea están reemplazando a las encuestas telefónicas y el problema es que no son encuestas probabilísticas, no tienen margen de error por su naturaleza, por lo que se busca tener grandes muestras pero lo que se utiliza en Estados Unidos son paneles de 10.000 personas con los que se genera una muestra.

Un fenómeno que no puede dejar de mencionarse es el del voto oculto; que en estos procesos electorales, se le ha visto y llamado la teoría de la “espiral del silencio”. En la que los electores no expresan sus preferencias en público ya sea por miedo o por vergüenza. Lo que ha provocado las grandes fallas de las encuestadoras.

Conforme avance el tiempo de la campaña, estaremos inmersos en una frenética guerra de cifras de preferencias, cada uno de los contendientes resaltará la que más le convenga. Lo importante que debemos de tomar en cuenta, son esas letras chiquitas: el dónde, cómo, cuándo se levantó la encuesta; ya que es donde se oculta lo esencial.

Acostumbrémonos a ver las encuestas en bikini y no como una cruda verdad desnuda. Y no olvidarnos de Nietzsche cuando dice -“No que me hayas mentido, que ya no pueda creerte, eso me aterra”-.

Correo electrónico: japons3@hotmail.com

Twitter: @fitopons3