Las tareas de rescate salvan a 52 personas en la CdMx; suman 223 muertos y muchos desaparecidos

Ciudad de México, (SinEmbargo). El gobierno capitalino informó que 52 personas han sido rescatadas de los escombros de edificios derrumbados en la capital, después del poderoso terremoto que azotó el centro de México este martes.

La Secretaría de Desarrollo Social de la ciudad publicó en Twitter el número y añadió: “No vamos a parar”.

Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, informó esta tarde de miércoles que son hasta el momento 223 fallecidos: 93 en la capital mexicana, 69 en Morelos, 43 en Puebla, 13 en Edomex, 4 en Guerrero y uno en Oaxaca.

José Luis Ponce, un hombre de 63 años, fue rescatado esta tarde de entre los escombros de un edificio colapsado en la colonia Lindavista.

Las labores de rescate continúan en la colonias Roma y Condesa, dos de las zonas con más afluencia comercial y de las más afectadas por el sismo de 7.1 grados.

En Álvaro Obregón 286, colonia Roma, los rescatistas luchan por sacar a personas atrapadas entre los escombros. Ya fueron rescatadas 25; 12 están por nacer de nuevo, es decir, ya dieron señales de vida. Pero al menos 35 personas están desaparecidas.

Las listas siguen creciendo conforme pasan las horas de labor de rescate en el edificio que se colapsó por completo. Los familiares esperan noticias. La mayoría de las víctimas atrapadas trabajan en el despacho Aguilera IPS, ubicado en el cuarto piso.

En el lugar los brigadistas solicitan agua, alcohol, gasolina, tijeras, paracetamol, ketorolaco, vigas de acero, adrenalina, lámparas, madera, clavos de al menos una pulgada, taladros, polines, vacunas antitetánicas y comida para bebé.

De acuerdo con los familiares en ese piso laboraban alrededor de 60 personas.

“Mi hija está en la lista de los desaparecidos. Dicen que está atrapada con varios, que van a derrumbar una barda, pero no me aseguran que esté”, dice María Concepción Gámez, mamá de Karen Nayeli Flores Gámez, una contadora de 25 años atrapada en entre los escombros.

La madre llora inconsolable mientras observa los escombros del edificio donde trabaja su hija. Ella se encontraba en su casa cuando se enteró por las noticias que el edificio se había colapsado.

A unos metros de María está Susana Martínez, mamá de Adrián Moreno, un psicólogo de 26 años atrapado en espera de ser rescatado.

“Yo estaba trabajando en Pantitlán cuando pasó el sismo. No me enteré luego de mi hijo, nada más no me contestaba el teléfono. Tengo un hijo que está en Chetumal, él fue el que me habló para decirme”, cuenta.