Lenguaje y razonamiento

¿Ha observado, amigo lector, sus procesos mentales cuando razona? La mayoría no lo hacemos (me refiero a la observación). Es un hecho tan natural que no nos percatamos qué sucede en nuestro cerebro al razonar.

Acompáñeme en la siguiente reflexión. ¿Qué sucede cuando recordamos algo?, pongamos unas vacaciones. De inmediato saltan a nuestra mente visiones, imágenes de aquellos momentos: el paisaje, las bromas, la música, etc. Todos estos recuerdos nos aparecen en la mente como imágenes. Pero no sucede lo mismo con el razonamiento. Éste se hace con palabras. Las palabras son el instrumento mediante el que sucede el razonamiento, según las últimas investigaciones. Mediante ellas se forman los conceptos en la mente. Éstos son fundamentales en el proceso de entendimiento. Pongamos por caso una mesa. Si pedimos a alguien que la defina, normalmente dirá que es una superficie con cuatro patas. Sin embargo, nadie dudará en considerar mesa a una columna ancha, de poca altura que en su superficie luzca un mantel y tenga algunos platos. ¿Cómo fue posible comprender lo anterior? Porque el concepto mesa ya está en nuestra mente y va más allá de las palabras o de una definición de diccionario. Para que el concepto pudiera formarse necesitó de vocablos: mediante el análisis y reflexión fue posible formular un concepto y eso permitió tomar una decisión.

Los seres humanos entendemos y comprendemos la realidad mediante palabras. La palabra es el primer nivel de conocimiento. Con ella nos formamos imágenes mentales. Pero cuando pasamos al siguiente nivel, conceptuamos. Ése es el siguiente nivel de conocimiento. Considere la propia palabra concepto. Carece de representación mental, sin embargo, usted la entiende. El lenguaje le ha llevado a un estado superior a su cerebro. La vida contemplativa, sin la reflexión mediante palabras o alejado del intercambio de ideas con otras personas, empobrece de la realidad.

Esto entonces nos lleva a plantear ¿qué sucede cuando alguien tiene un vocabulario limitado? Justo, lleva a un razonamiento pobre, a un nivel de conocimiento de la realidad muy elemental. El razonamiento es un proceso mental que relaciona conceptos. Pero, para lograr esta relación nos valemos de las palabras conceptualizadas. Nótese cómo hay gente que para razonar lo hace en voz alta y su mirada salta de un lugar a otro, porque no interesa el exterior, sino el proceso que se lleva a cabo en el interior. Obsérvese también cómo muchas nuevas ideas surgen en reuniones de trabajo a partir del planteamiento de otros. Incluso, es común considerar a los mejores expositores como aquellos que nunca les faltan palabras. Y no me refiero a los merolicos, que ellos suelen repetir palabras sin ton ni son (y no obstante, también enganchan a gente con lo que dicen). Hablo de aquellos que nos atrapan con sus charlas. Éstos tienen siempre un excelente manejo del idioma: “El que conoce bien y sabe usar bien su lengua, es decir, el que la domina, tiene mejores armas para su mente que el que posee un conocimiento y un uso deficiente de aquella”, dice Manuel Seco de la Real Academia Española en su libro Gramática esencial de la lengua española.

El estudio amplía el vocabulario. Es más, algunos profesionistas no podrían entender algún aspecto de su materia si no es mediante palabras de uso exclusivo de la ciencia que les sustenta. Por ello, les resulta casi imposible explicar algo si no es con palabras sofisticadas, de uso extraño para la mayoría. De ahí que a muchas personas carentes de instrucción les sea más difícil comprender lo que para muchos es obvio. Es decir, no es por falta de capacidad de comprensión, sino por la pobreza del idioma. Dominar el idioma, ampliar lo más posible su vocabulario, le permitirá enriquecer no sólo su expresión, también la habilidad para razonar y, con ello, comprender mejor su realidad.

