León, sede revolucionada del Cervantino

León, Gto. La edición 45 del Festival Internacional Cervantino traerá a la ciudad de León la temática de las revoluciones plasmada en la propuesta artística interdisciplinaria de 10 países y un elenco de 130 artistas para llevar a cabo 20 propuestas.

León prolongará su historia de 16 años como una de las sedes oficiales de la llamada “fiesta del espíritu”, con una de las carteleras más accesibles de los últimos años.

En punto del mediodía del lunes 18 de septiembre, se llevó a cabo la rueda de prensa para dar a conocer el programa Cervantino en León, el cual se llevó a cabo en el Museo de las Identidades Leonesas (MIL), donde se dieron cita Carlos María Flores Riveira, Director General del Instituto Cultural de León (ICL), Marcela Diez-Martínez, Directora del Festival Internacional Cervantino (FIC), Arturo Joel Padilla, Director del Forum Cultural Guanajuato, Amelia Chávez Padilla, Directora del Museo de Arte e Historia de Guanajuato y Jaime Ruiz Lobera, Director del Teatro del Bicentenario.

El Forum Cultural Guanajuato y el Instituto Cultural de León son las instancias públicas que de nueva cuenta suman sus esfuerzos para que uno de los mayores festivales artísticos del mundo, caracterizado por la gran diversidad y excelencia de su programación, se acerque al público local.

Durante el evento, Carlos María Flores Riveira, destacó que esta edición del FIC será especialmente significativa, pues será la más accesible de todas. “11 de las 20 presentaciones artísticas del programa, es decir, la mitad más una, serán gratuitas. Esta cantidad y proporción no la habíamos tenido en los 16 años que lleva León como sede oficial del festival. Es también apenas la segunda ocasión en que tendremos tantos espectáculos al aire libre: ocho en total”.

De igual manera, expresó la importancia de llevar el arte y la cultura a los polígonos de desarrollo, llegando a las Plazas de la Ciudadanía Efraín Huerta y Griselda Álvarez y, por primera vez, a la Casa del Adolescente en la colonia 10 de mayo, además de las plazas Fundadores y Expiatorio, la Catedral Metropolitana y los infaltables teatros Manuel Doblado y María Grever. .

Uno de los rasgos a destacar de la nueva edición del FIC en León será la presentación, por primera vez en conjunto, de las cuatro producciones del Proyecto Ruelas, proyecto de teatro comunitario impulsado por el Cervantino, en el que destacados directores mexicanos trabajan con compañías de voluntarios en comunidades rurales, polígonos de desarrollo y centros gerontológicos

Por su parte, Marcela Diez Martínez, expresó que León será una sede privilegiada, ya que en ningún otro lugar se podrán disfrutar espectáculos como los que aquí se presentarán. “León se ha vuelto una sede indispensable para dar mayor cabida a nuestros espectáculos y atender a un público más amplio”. Con respecto a esto, señaló la importancia de proyectos como el Ruelas y Revoluciones Off. Finalmente extendió una invitación al público leonés, a formar parte de esta importante revolución artística y cultural.

Revoluciones Off, un nuevo programa escénico encomendado a compañías emergentes mexicanas, también se extenderá a la localidad, mostrando tres de sus cinco montajes: “Escuadrón Justicia: la nueva utopía”, “San Nonaka” y “Amelia… Coronel Amelio”.

El Forum Cultural Guanajuato cumplirá 11 años como sede cervantina, por lo que Arturo Joel Padilla resaltó la importancia de espacios como la Calzada de las Artes, un espacio que ha tenido enorme aceptación del público, donde se pueden disfrutar de espectáculos gratuitos de gran calidad. Resaltó que por segundo año consecutivo se sumará el Departamento de Estudios Culturales de la Universidad de Guanajuato, donde se llevarán a cabo 16 proyecciones al aire libre en el marco de Cine Martes de Terraza, un proyecto de alumnos de la UG campus León.

Amelia Chávez Padilla extendió una invitación al público a conocer las exposiciones cervantinas del MAHG: ‘Expresiones de un Espíritu Universal. La Obra Gráfica De Rufino Tamayo’ que reúne más de 100 piezas de uno de los artistas mexicanos más significativos del siglo XX, mismas que se encuentran en la Sala Luis García Guerrero hasta el 5 de noviembre. La segunda exposición estará protagonizada por las esculturas de Jorge Yázpik, las cuales se apropiarán de la Sala Feliciano Peña y la Calzada de las Artes a partir del 5 de octubre y hasta enero.

Finalmente, Jaime Ruiz Lobera, nuevo Director del Teatro del Bicentenario, expresó que el Teatro ofrecerá su escenario una vez más para recibir dos espectáculos cervantinos de enorme importancia: Pixel de la compañía Käfig y a Romengo y Monika Lakatos.

El abanico que el Cervantino extenderá este año sobre nuestra ciudad abarca espectáculos para niños, teatro emergente y comunitario, fusiones entre escena y multimedia y un banquete sonoro que va de la música clásica y antigua hasta el jazz y los ritmos del mundo.

Francia es el país invitado de honor en esta edición y su representación recaerá en el espectáculo Pixel, el músico Pierre Jodlowski y el cantautor de origen camerunés Blick Bassy.

La capital francófona de América, Québec, también se hará presente con emisarios como el Teatro de Marionetas La Ilusión y el ensamble de música antigua Les Voix Humaines.

Los escenarios se encenderán el 11 de octubre, simultáneamente al inicio de la fiesta cervantina en Guanajuato, con “Ondin”, una enternecedora propuesta que la compañía de títeres La Ilusión traerá al Teatro María Grever.

A partir de ahí, transcurrirán dos semanas de eventos con propuestas doctas del dúo Foyle-Stsura y Les Baix Humaines; el jazz del quinteto austriaco Barry Good, la banda sonora para la película “La huelga” de Sergei Eisenstein, servida en vivo porPierre Jodlowski y las sonoridades con raíces autóctonas de la cantante húngara Mónika Lakatos, Blick Bassy, el dueto israelí de Maya Belsitzman y Matan Ephrat y el espectáculo músico-poético “Martí: versos de Cuba, canciones en libertad”.

La danza se aliará con elementos multimedia, ya sea en “Píxel”, de Käfig y el Centro Coreográfico Nacional de Créteil y del Valle de Marne o en “Pinocchio siglo XXI”, propuesta para público infantil de los españoles de Roseland Musical.

Los boletos para el Festival Internacional Cervantino en León ya están a la venta; los correspondientes a la oferta del Forum Cultural Guanajuato se pueden adquirir en sus taquillas (Teatro del Bicentenario y Auditorio Mateo Herrera). En la taquilla delTeatro Doblado se pueden adquirir los de este recinto y el Grever. También es posible adquirirlos en línea a través del sistema Ticketmaster.

El programa completo está disponible en la página web: www.festivalcervantino.gob.mx/leon