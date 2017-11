León tiene Escena por los teatreros, pese a la política pública: Sara Pinedo en la inauguración de la 38 MNT

Alejandro Gasca

León, Gto. Todo fue cosa de perspectivas. En un Manuel Doblado a medio vacío o a medio lleno, la inauguración de la 38 Muestra Nacional de Teatro parecía ocurrir como todas las inauguraciones oficiales.

Que el uno se siente conmovido y nerviosísimo, que el otro nostálgico de esta ciudad tan maravillosa, tan histórica, aquí en el histórico recinto, que allá en el histórico tiempo. Comienzan a recurrir a los conceptos de conectividad, derrama económica, la primera vez que ocurre esto, si no fuera por la gran sensibilidad del alcalde y que el gobierno federal nunca en la historia había esto y aquello. Comienzo a preocuparme más por que el presídium no tiene sillas y va siendo un poco cansado, pobres.

Voy apuntando en mi libreta algunos datos que, dentro de todo me parecen interesantes. No muchos porque no deja de angustiarme tampoco que el teatro no se llene y qué van a decir las visitas porque el funcionario local está diciendo que León es eminentemente teatral y entonces por qué no podemos llenar el teatro en la popia inauguración.

Hace más de cuatro décadas, mientras el Teatro Manuel Doblado estaba abandonado la primera Muestra se realizó en el teatro del Seguro Social hoy Ignacio García Téllez, entonces en la orilla de la ciudad, escribo. Me imagino unos nudos linguísticos en el discurso del funcionario, y hasta admiro cómo seduce a los asistentes que no son de aquí, cómo “vende” León como una ciudad cultural donde sus autoridades no hacen otra cosa sino enaltecer la cultura. Luego, igual los funcionarios federales, casi me convencen de que vivo en un país nóh´mbre donde el teatro nooooo, otra cosa. Pero no lo logran y no apunto nada de eso.

Y mientras todo parece ocurrir como todas las inauguraciones oficiales toca el turno a Sara Pinedo, directora artística de la Muestra, dramaturga leonesa que pudo “conocer el monstruo desde adentro” (pienso que se refiere a los avatares de la organización de la MNT, con sus reflexiones, conceptos, criterios).

Ojalá todo esto hubiera ocurrido en el recinto de la Antigua Plaza de Gallos que según estaría lista en septiembre. Nos hubiera encantado que conocieran ese espacio histórico, el primer teatro de León, pero en esta ciudad perdemos todos los días espacios de convivencia porque a las autoridades locales los únicos parques que les interesan son los industriales. Y yo la veo con tanta fuerza, parada ahí, y me pregunto por qué no empezó ella o mejor, por qué no fue ella la única en hablar.

Aquello se transforma en una obra. Sara, la protagonista, dialoga con el público (y digo dialoga porque nuestros corazones están clavados, asentimos, aplaudimos, porque son las respuestas que tenemos a mano para ella, que se muestra sincera y precisa). Parece que nadie observa a los funcionarios, pero ellos están parados en medio del escenario, son protagonistas también. Siento un poco de pena por su vulnerabilidad, por sus discursos anteriores que ahora resuenan absurdos.

No somos nosotros el capital que le interesa al Estado. Seguro, somos otros que los de hace 40 años, y me pregunto quiénes seremos dentro de otros 40. Yo también me lo pregunto Sara digo para adentro mientras asiento.

La comunidad teatral local, más de 60 organizaciones independientes, emergió por la falta de espacios. Entonces aquello de que León es eminentemente teatral tiene que ver con el sacrificio heróico de los teatreros independientes, y ¿por qué el funcionario local no lo reconoció así antes de Sara? me pregunto y dejo de admirar sus nudos lingüísticos. Chale.

Sara es ya un incendio para ese momento. Me imagino encantado a Tito Vasconcelos que recibirá el reconocimiento Villaurrutia en unos minutos y que unas horas antes conversaba sobre la necesidad de ridiculizar a la clase política que hace existir con tanta fuerza al teatro de cabaret, lo suyo. Pienso en eso mientras Sara sigue.

Habría querido recibirlos con una ciudad verde pero eso cada vez es menos posible. Y en este escenario, me gustaría que dejemos de medirnos con la vara de la administración pública, que así como hemos creado y sostenido esta fuerte escena local, reflexionemos y aprendamos y crezcamos. Quiero ver una Escena local colaborativa, pensar en una Escena que sea congruente; ¡eso sí que es urgente! ¡Yo también quiero, Sara, yo también!; aplaudo sinceramente, como la mitad del teatro porque la otra mitad del teatro está vacía.

Vasconcelos y Pétriz: Los Villaurrutia voltean hacia otros lados

Lidia Camacho, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, sigue en el micrófono. Bien. pero tampoco se me antoja apuntar nada porque supongo que si a alguien le importa podrá leerlo en la web del INBA. Entonces suben al escenario Tito Vasconcelos y Marco Pétriz. Sostienen sus medallas Xavier Villaurrutia que reconoce su destacada aportación al teatro mexicano. Y cómo no.

Tito, actor, activista por los derechos LBGT, investigador y profesor especializado en teatro de cabaret, reconocido por su trabajo en Danzón de María Novarro, en De noche vienes Esmeralda de Jaime Humberto Hermosillo, en Seguir Viviendo de Alejandra Sánchez. Radical, poderoso de discurso, hombre culto y sincero.

Marco Pétriz, precursor del teatro del entorno dentro del teatro comunitario, director y dramaturgo del Istmo de Tehuantepec, con más de 30 años de experiencia en la formación de actores en las comunidades, reconocido por su estética basada en procesos de investigación, improvisación y dramaturgia escénica. Radical también, orgulloso, claro y amante de su oficio.

Pienso que todos coinciden en que esta vez el Villaurrutia mira hacia lados alternativos, en que proyectos poderosos no comerciales pueden encontrar motivos ahora que se rompen esquemas, gracias a los artistas escénicos.

El día 26, Marco Pétriz presentará la obra “60 minutos” en la Casa 60 Minutos y el día 27 Tito Vasconcelos imparte la clínica “Cabaret para qué” en el auditorio Mateo Herrera. Qué emoción! Busco por todos lados dónde queda la tal Casa 60 minutos y no me late que la difusión de este evento increíble que es la MNT no sea como debiera. Preguntaré. Me voy.