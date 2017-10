Líder sindical renunciará si no consigue reactivar fondo de ahorro para los trabajadores de salud

Guanajuato, Gto. Martín Cano líder de la sección 37 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud aseguró estar dispuesto a dejar su cargo si no logra reactivar el fondo de ahorro antes de que concluya este año.

La mañana de este jueves, más de 50 trabajadores de la Secretaría de Salud volvieron a marchar por las calles de Guanajuato para exigir el fondo de ahorro que les fue suspendido hace un año.

La marcha llegó hasta las oficinas del sindicato, donde ya tenían pactado un encuentro con el líder sindical, quien pidió confianza y se comprometió a conseguir los alrededor de 68 millones de pesos que se necesitan para pagar dicho fondo a alrededor de 8 mil trabajadores, “puedo ser todo menos tonto, imagínense que yo digo algo y no lo hago, me tengo que ir”.

Las movilizaciones de los trabajadores de salud iniciaron en septiembre del año pasado para exigir que se les pagaran cinco mil pesos que se les debían, de los 12 mil pesos que conformaban el ahorro.

A raíz de eso, los trabajadores aseguraron que el fondo de ahorro se les quitó, desde entonces han realizado una serie de manifestaciones y declaraciones contra Martín Cano. La última se realizó el pasado 4 de septiembre, donde una comitiva fue recibida por Juan Manuel Muñoz encargado de Recursos Humanos del Isapeg y Enrique Negrete director de Administración, quienes se comprometieron a revisar el tema y llevar a cabo las negociaciones para reactivar el fondo de ahorro para los trabajadores de salud del estado.

El encuentro

Durante el encuentro que duró más de una hora, los trabajadores manifestaron diversas inconformidades a su líder sindical, la principal fue la exigencia de reactivar el fondo de ahorro.

Algunos trabajadores acusaron a los delegados de mal informar al gremio y generar este tipo de situaciones, además reprocharon a Martín Cano su falta de compromiso, pues él se comprometió a resolver el tema en tres meses y ya han pasado 13 meses.

Por algunos momentos los ánimos se encendieron, y Martín Cano acusó a Irene Meza enfermera del Hospital General de Irapuato, quien ha sido vocera de los trabajadores, de hablar mal de él en redes sociales.

Entre dimes y diretes y acusaciones, Martín Cano pidió que no se envenene a los trabajadores, porque lo único que provocan con sus manifestaciones es que las gestiones para poder reactivar el fondo de ahorro se vengan abajo.

Incluso dijo que él no ha marchado con el gremio, porque no es su estilo y lo tienen que respetar.

El compromiso

Tras el debate, Martín Cano pidió a los trabajadores confianza, respeto y unión para lograr que se concrete nuevamente el fondo de ahorro, “el compromiso es guardar unidad, comunicación eficiente, y ellos en espera, en lugar de estar divididos, en lugar de hacer luchas por diversos frentes para ya tener ese fondo”.

Reconoció que se han tardado en solucionar el tema, pero no por falta de trabajo o gestiones, sino porque es cuestión de trámites.

“Giramos oficios a cada uno de los casi 8 mil trabajadores en donde me comprometí que abra fondo, puse antecedentes porque muchos no saben de esto, porque están lejos y no pueden venir, los actualice”.

Tajante dijo que “va a haber fondo, tiene que haber fondo, si no hay fondo no tendría caso mi permanencia en la organización si no soy capaz, si no hay fondo tendría que dejar la organización porque a final de cuentas hice un compromiso con casi 8 mil trabajadores”.

Aseguró que las gestiones ante el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (Isapeg) están muy adelantadas y solo falta ver de qué partida saldrán los 68 millones de pesos que se necesitan para que se incluya en el presupuesto de regresos y se pueda reactivar el fondo, sin embargo no quiso dar a conocer los lineamientos porque todavía no se firman, y podría incurrir en una filtración.