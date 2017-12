Listas las precampañas

Sin duda alguna el dato que nos tiene aterrados es que, en el periodo de las precampañas, nos vamos a recetar 11,184,000 spots de radio y televisión de los precandidatos presidenciales donde estaremos escuchando propuestas, en algunos casos nulas; pero eso sí, muchas críticas.

A este maremágnum de anuncios publicitarios de los partidos, que por ley, tienen cada uno, debemos sumarles los 6,735,000 de la autoridad electoral, sumando la friolera de 17,919,000 anuncios pre-electorales, en los próximos 60 días.

Como no es motivo de análisis de este artículo, dejaré de lado los cálculos por partido y el tratamiento especial que reciben aquellos candidatos únicos, como José Antonio Meade del PRI-PVEM y Andrés Manuel López Obrador de MORENA-PES-PT.

La boleta electoral para julio de 2018, está prácticamente formada, y sin sorpresa alguna. José Antonio Meade (Pepé Mit como la raza ya lo nombra) va por el PRI-Verde, AMLO (El Peje) por MORENA, Partido del Trabajo y Encuentro Social; Ricardo Anaya (El chico maravilla) va por PAN-PRD-Movimiento Ciudadano. Falta por definir el rubro de “independientes”.

En el tema de los ya mencionados, después del destape de Meade, no hay mayor sorpresa. Ricardo Anaya, se apropió, como ya se presuponía, de la candidatura. El ejercicio de consulta que ahorita no se sabe a ciencia cierta si se hará o no, es mera simulación. Y AMLO, como estaba más que cantado, irá por tercera ocasión a buscar la “silla del águila”.

Lo que falta es la parte que le dará sabor al caldo, el condimento de las campañas electorales y que a la postre, podrían ser el factor que dé el triunfo. Lo anterior, se puede ver más fácilmente, si nos apegamos al resultado de la encuesta presentada por Mitofsky (Dic 2017), donde señala que la preferencia por partido es muy cerrada, en un empate técnico entre los PRI, MORENA y PAN. El primero con el 18.9% de preferencias; el segundo con el 19.6% y el tercero con el 18.7%.

Cuando se analizan las alianzas, las preferencias cambian, pero se mantiene, prácticamente el mismo patrón de cerrazón. El PRI-VERDE con el 21.4%, el PAN-PRD-MC con el 23.1%; y MORENA-PT con el 22.6%.

Ante este escenario, el 7.4% que refleja el renglón de “independiente” será el fiel de la balanza. Pero las preguntas que saltan son ¿Cómo se comportará ese porcentaje del 7.4, si hay más de dos candidatos en la boleta? y ¿Cómo afectará ese escenario al porcentaje de los aliados?

Eso no lo sabremos hasta que estén ya definidos quienes cumplieron con los requisitos del INE para estarlo y sean medidos en los procesos de las encuestas.

Por lo pronto lo que sí podemos analizar es el comportamiento de cada uno de ellos en lo particular para lograr su cometido.

Tenemos principalmente al líder del proceso, Jaime Rodríguez (El Bronco) quien al corte del día 12, acumulaba 883,752 firmas, es decir, sobrepasa con el 2% el requisito, que son 866,593. De las cuales están validadas solamente 465,315. Estando en proceso de validación el resto. NO quiere decir que todas las que falten estén eliminadas o vayan a ser contabilizadas como buenas el 100%.

Lo que debe importar, como se ha señalado, no es el total de firmas acumuladas, sino la dispersión por estados que tienen de avance. La ley establece que deben ser al menos 17 estados donde se reciba el apoyo, en el porcentaje establecido 1%. Vemos que El Bronco, tiene cubierto este requisito en 3 estados (Edo de México, NL y Tabasco). Teniendo a “tiro de piedra” Tamaulipas con un avance del 73.4%, Quintana Roo con el 66.68% y CDMX con el 51.91%.

Lo que nos lleva a inferir que por el nivel de recolección diaria, contra el requerido, El Bronco estará en la lista sin duda alguna.

El caso de Margarita Zavala, lleva un avance total del 49.1%, con un total de 425,220. De las cuales tiene 305,969 validadas. Si comparamos el porcentaje de firmas recibidas contra validadas, es mucho más alto el de Margarita (71.95%) que el del Bronco (52.65%). Con relación a la dispersión, ya tiene 3 estados completos: Campeche, Colima y Oaxaca. Estando cerca de lograrlo en: Aguascalientes (99.04%), Querétaro (54.14%) y Tlaxcala (49.49%). Interesante ver que en Guanajuato, “tierra apache”, solo muestra un avance del 13%. ¿Será casualidad?

Si la estructura de la señora del ex presidente Calderón sigue recolectando más firmas por día de las que necesita y con la validez que está mostrando, no habrá duda que también estará en la boleta del 2018.

Es importante analizar que en la misma encuesta referida, la preferencia de los simpatizantes a la “candidatura independiente”, prefieren al El Bronco (36.7%) que a Margarita Zavala (25.9%).

Lo verdaderamente interesante será ver las preferencias electorales ya conocidos todos los que integrarán la boleta, ya digeridos los primeros 11,184,000 comerciales de precampañas; sopesados los “señoritos” y promesas de becas para Ninis y perdón a sicarios, de AMLO. La muestra de los logros del presidente Peña Nieto, por Meade. Y de sobreponerse a la usurpación de la candidatura por Ricardo Anaya. Para entonces sí, saber cómo comenzarán la de “al devis”.

Correo electrónico: japons3@hotmail.com

Twitter: @fitopons3