Listo el plan integral de seguridad por la Motofiesta 2017 en León; preven llegada de 20 mil participantes

León, Gto. La Secretaría de Seguridad Pública implementó a partir de la noche de este martes 24 de octubre, el Plan Integral de Seguridad con la finalidad de proteger a la ciudadanía y visitantes por el evento “Motofiesta León 2017”, que se realizará del 25 al 29 del presente mes en la ciudad.

Para salvaguardar a los más de 20 mil motociclistas que llegarán a la ciudad para disfrutar de los diversos atractivos que se realizarán en las instalaciones de la Feria de León por la Motofiesta León 2017, la Secretaría de Seguridad Pública a través de todas sus áreas ya tiene listo el dispositivo de seguridad.

La dependencia informó, mediante un comunicado de prensa, que se instaló al interior del recinto ferial un puesto de mando de Policía Municipal y que el estado de fuerza para la realización de todo el evento será de 630 policías, 92 elementos de Protección Civil, 273 agentes de Tránsito Municipal, una cuadrilla con una motobomba y una ambulancia del H. Cuerpo de Bomberos de León, además personal del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) mantendrá un monitoreo permanente a través de la videovigilancia.

Fue la noche de este martes cuando se inició el dispositivo de seguridad con la llegada de los contingentes de motociclistas provenientes del interior de la República y de otros países.

Las acciones del dispositivo estará focalizadas a la prevención, con el acercamiento directo con la ciudadanía con la finalidad de prevenir accidentes y que el evento se desarrolle de manera segura.

Las tareas que realizará el personal de Protección Civil coordinado con el H. Cuerpo de Bomberos serán de inspección de establecimientos de comida por el uso de gas LP, revisión de infraestructura de los negocios, revisión de estructuras de los escenarios, revisión de instalaciones eléctricas, así como la supervisión del uso de pirotecnia.

Asimismo, se instalará un centro de atención de emergencias de servicio pre-hospitalario, servicios de atención primaria y de ambulancia.

La Dirección de Policía Municipal trabajará para mantener la tranquilidad tanto al interior como al exterior del recinto, realizará recorridos al interior a pie con los grupos especiales canino y motorizado, supervisará los accesos para evitar que ingresen con artículos que denoten peligrosidad y al exterior realizará recorridos de supervisión y vigilancia en unidades y con el grupo en motocicleta.

Por su parte, la Dirección de Tránsito Municipal realizará un dispositivo de seguridad vial en las inmediaciones con el objetivo de salvaguardar a la ciudadanía, hacer recomendaciones a motociclistas, brindar agilidad en la zona y hacer respetar el Reglamento de Tránsito.

Además al interior de la Feria de León habrá un módulo de información y atención a personas extraviadas.

La Secretaría de Seguridad Pública hizo un llamado a la ciudadanía en general y participantes de la Motofiesta León 2017 a no conducir bajo el efecto del alcohol a fin de prevenir accidentes, así como a respetar el Reglamento de Tránsito Municipal.

Además la SSP de León hace las siguientes recomendaciones:

-Respetar los límites de velocidad

-No conducir bajo el efecto del alcohol o estupefacientes

-No conducir cansado

-Uso obligatorio de casco para los motociclistas

-Portar alguna identificación con datos básicos como: nombre, teléfono, dirección

-No descuidar a los menores

-Establecer puntos de reunión con los acompañantes

-Cuidar artículos de valor

-Denunciar cualquier acto de inseguridad que ponga en riesgo la integridad de las personas

-Tomar en cuenta los tiempos de traslado para evitar llegar tarde a su destino

-Abordar el número de personas para la que están diseñada las motocicletas

-Tomar en cuenta las recomendaciones de los cuerpos de emergencia

-Hacer uso adecuado de la línea de emergencias 911