Llama Antonio Arredondo a las autoridades federales a tomar el toro por los cuernos en el tema de medio ambiente

Salamanca, Gto. El presidente municipal Antonio Arredondo Muñoz, exhortó a las autoridades federales atender la problemática del medio ambiente por descargas de aguas residuales al río Lerma y la nube amarilla que emanó de la planta catalítica de la Refinería Ingeniero Antonio. M. Amor.

“Tienen que tomar el toro por los cuernos que es el caso de las descargas al río Lerma y las emisiones al aire al medio ambiente ayer (la nube amarilla) fue impresionante esa nube no sé qué contenga, lo único que te puedo decir es que olía a puro…(hidrocarburo)” explicó.

El Alcalde señaló que por la mañana fue desactivada la fase de vulnerabilidad, pero esperarán a que las muestras determinen que contenía la nube del día de ayer, y que la denuncia por lo de ayer surta frutos, ya que de todas las denuncias que han presentado la AsEA, Semarnat y del propio municipio, la paraestatal ha logrado ampararse.

Antonio Arredondo, también explicó que del flamazo del pasado 18 de marzo que dejó 8 muertos en él área dé llenaderas cerca de la Ríama, no se ha tenido ningún tipo respuesta por parte de las autoridades federales aún cuando ya se cumplieron los 180 días naturales que la misma autoridad solicitó.

“Estos días ya no tengamos este tipo de actividades, lo comentaba también el 15 de marzo pasado del flamaso no habido una respuesta ni de la PGR, ni de la ASEA que son las entidades responsables de este tema, yo espero que no estén esperando a que pase una desgracia para voltear los ojos a Salamanca”

Final, este indicó que urge una respuesta y atención a los temas ambientales que siguen surgiendo.