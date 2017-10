Llama Ricardo Ortiz a concesionarios del transporte público a cumplir con revisión mecánica

Irapuato, Gto. El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez exhortó a los concesionarios del transporte público urbano a cumplir con la revista mecánica debido a que solo un 30 por ciento ha acudido.

Aseveró que las mesas de trabajo para la modernización el transporte público nunca se levantaron tras la manifestación y el intento de marcha móvil por el ”tema de inseguridad”.

Esto después de que la autoridad anunció que no se dará el incremento a la tarifa este año, y que al final los transportistas aseguraron que no bloquearían calles “porque no querían una guerra”.

Ahora los temas que se están tratando en las mesas es la revista mecánica y la mejora del transporte.

“Aquí yo lo que les pediría también es el cumplimiento de las obligaciones, de todos los transportes públicos que deberían de asistir a la revista mecánica, solamente el 30 por ciento han acudido, si las mesas de negociación pero también hay que ir cumpliendo con los compromisos” indicó, ya que los que ganan es la población.

Finalmente el alcalde descartó que la no asistencia a la revista mecánica de todos los transportistas sea como medida de presión a la autoridad.

“No lo veo de esa manera, generalmente sucede, se van acercando poco a poco necesito sacar un camión de una ruta para poderlo meter a la revista mecánica, necesitan organizarse para ver en qué momento los envían no lo veo como una medida de presión”.