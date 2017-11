Llamada de atención para Abejas por parte de su coach Jonathan Villegas

León, Gto. Las Abejas tendrán dos juegos importantes en su próxima serie ante los Libertadores de Querétaro, buscan remontar posiciones en la tabla.

Después de su participación con la selección nacional el coach Jonathan Villegas se integró con el equipo y ahora busca recomponer el camino con dos victorias fuera de casa ante Libertadores.

“Hay que cambiar la cabeza que se tiene para ganar esos dos juegos para subirnos al quinto lugar que queremos”, dijo.

Este martes Villegas habló con sus jugadores buscando mejorar el desempeño, mismo que desde la perspectiva del entrenador pasa más por una cuestión mental que por un tema de falta de talento.

“La mente es complicada, tenemos jugadores de talento, pero a veces mentalmente es desgastante tener ese tipo de cosas que pasan, desgraciadamente por lo de la feria tenemos juegos seguidos, esos tan seguidos, perder con los tres primeros de la tabla y luego con el cuarto o quinto de la tabla ganar uno y uno te saca de cabeza, mentalmente están agobiados por la situación pero viendo las cosas ganando estamos en quinto lugar, es un lugar ansiado, queremos pasar entre los primeros ocho y calificar está bien porque podemos pelear y ganar, hay que agarrar un buen lugar”, agregó.

De igual forma Jonathan apuesta por mantener el proyecto como está, pensando en que la solución es el trabajo y no el dinero, para crear un equipo exitoso con las condiciones óptimas para mantener un proyecto que perdure a largo plazo.

“Este equipo es con el que podemos trabajar y hacer algo, siempre he pensado que con un equipo puedes hacer dos cosas, traer mucho dinero para un equipo o un buen proyecto que cuando se acabe el dinero se va a parar como les ha pasado a muchos o la otra crear un buen equipo que tenga buenos cimientos, eso es lo que tenemos que cimentar en Abejas para que un proyecto dure, porque esto no es sólo Basquetbol, queremos consolidar afición y valores para que los jóvenes se identifiquen los jugadores para llevar salud a la sociedad”, finalizó.

Terrance King se prepara para el juego el concurso de clavadas

El número 23 de las Abejas, Terrance King está muy emocionado con su participación en el concurso de clavadas que se realizará durante el juego de estrellas este domingo 3 de diciembre en el Domo de la Feria.

“La verdad es que no puedo decir exactamente qué es lo que voy a hacer, la verdad me siento muy emocionado, creo que me divertiré mucho, estoy honrado de estar ahí en el juego de estrellas, es un honor de verdad”, comentó.

“Creo que la Liga está en un nivel alto de competencia, cada noche tiene partidos competitivos, nunca baja la competencia y eso es algo de lo que me gusta”, agregó.

Por otro lado, Terrance aseguró que el equipo debe estar unido para que mejorar en los próximos partidos.

“Nosotros necesitamos mantenernos juntos, entrenar más duro, hacer mejor las cosas en la duela, tenemos un buen equipo, un buen grupo de coaches, además grandes jugadores, creo que con la experiencia debemos mejorar juntos, haciendo esto tendremos la energía que necesitamos”, concluyó.