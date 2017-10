Llaman al gobierno estatal a voltear al campo: seguridad, huachicoleo y plan hídrico, temas primordiales

Irapuato, Gto. Ignacio Soto Gutierrez, presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Guanajuato A.C. (CEAG) solicitó al gobierno estatal se aplique un programa de seguridad en la zona rural para defender a los productores en temas como el robo del combustible “nos sentimos solos”; si existe el plan, no lo conocen.

“Somos un promotor de la seguridad en el medio rural, creemos debe existir un plan rural de seguridad específico para el campo, lo cual hoy en día si es que lo hay, no lo conocemos, no nos lo han dado a conocer, recordemos que Guanajuato tiene una gran población rural y si en la ciudad nos sentimos desprotegidos, imagínense en el campo. Los que tienen explotaciones, con el huachicoleo, con presencia del crimen organizado, están solos”, dijo.

En la sesión semanal de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Irapuato (EVMAC), Soto Gutiérrez estuvo como orador invitado, donde también habló de la necesidad de seguir el Plan Hídrico en el estado.

“Porque el déficit de agua es fuerte, nos preocupa la baja de recursos que podría dar la disminución de tecnificación y se podría hacer más lento el equilibrio del acuífero…Que ya no se manejen ideas, sino como eje rector el Plan Hídrico”, por ello, exhortó a los diputados para no reducir recursos para el próximo ejercicio.

De las 800 mil hectáreas de agricultura, se riegan alrededor de 250 mil hectáreas con agua de pozo, la exportación de los productos debe cumplir Normas de inocuidad, por eso se utiliza el agua de pozo.

Ademas dijo que en el estado deben mejorar las políticas públicas y ejemplificó que Guanajuato es un gran agroproductor, pero la comercialización falla, al no haber suficientes zonas de refrigeración o cuartos fríos, aunado a la competencia con sectores industriales por la mano de obra, la situación se torna complicada.

“La competencia de las superficie agropecuaria destinada a la cuestión de alimentos está teniendo un conflicto sobre todo en la zona bajío, sobre todo por el sector industrial. Creemos que se han ocupado tierras que no se debía para poner plantas (industriales) donde no debía haberlas, porque nos ha llevado a una competencia por mano de obra que no está bien planeada” finalizó.