Con Brigada en Irapuato ‘no militarizaremos Guanajuato’, advierte general Miguel Patiño

Irapuato, Gto. Miguel Ángel Patiño Canchola, general de la doceava Zona Militar, aseguró que no militarizarán el estado con la llegada de los 3 mil 200 policías quienes llegarán a coadyuvar y apoyar a las policías municipales y el estado. Aseguró que no las sustituirán.

El avance de la obra del cuartel militar hasta esta fecha llevan el 77 por ciento de avance físico y un 75 por ciento del avance financiero, en más de 60 mil metros cuadrados.

La inversión real será de 455 millones de pesos, de esa cantidad 350 millones de pesos los han aportado el estado, los municipios y la iniciativa privada como Ferromex y la empresa Mazda.

Durante la sesión semanal de los empresarios de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnía de Irapuato, al fungir como orador invitado, Miguel Ángel Patiño Canchola dio a conocer el proyecto general de la brigada, misma que contarán con 3 batallones militares de 700 efectivos cada uno; así como un batallón de operaciones especiales con 300 policías,

Además de que tendrán 160 perros entrenados para localizar personas en casos de desastres.

“(Los) militares tienen limitaciones, tenemos que ir apoyar de seguridad pública, no sustituimos a las autoridades de seguridad, las apoyamos, la policía local será el primer respondiente, no vamos a hacer su función. […] no vamos a militarizar el estado, no es la función. Nuestra función es respaldar al gobierno del estado y los municipios, iniciativa privada, el campo, hasta donde nuestra capacidad lo permita”, dijo.

Explicó que el Fideicomiso que maneja Banjercito está en todo momento lista para ser auditarlo por alguno de los entes aportadores.

Además el general explicó que la brigada que estará en Guanajato apoyará a los estado de Michoacán y Querétaro cuando así lo requieran, esto luego de que el empresario Manuel Reyes Alegría cuestionó si solo estarán en el estado o también en los estado colindantes.

“La brigada va permanecer aquí, aquí van a traer a sus familia, de aquí van a salir a donde se les ordene, si van a participar por necesidades de otros estados cuando haya ese requerimiento si en Michoacán y Querétaro, cuando haya esa necesidad, repito el apoyo de la policía militar es a petición de los gobiernos de los estados”

Piden vigilancia en el campo

Por su parte el empresario José Luis Huerta, solicitó más apoyo en el campo ante los robos de transformadores, maquinaria agrícola y ganado.

En respuesta el general insistió que no es la tarea de los militares, pero ya están coadyuvando en acciones de coordinación, “apoyaremos a la autoridad que está haciendo su esfuerzo.

Agregó que ya se está trabajando en (la problemática del campo) y que se realizarán operativos de las Fuerzas de Reacción Inmediata, donde van los tres ordenes de gobierno, sin ahondar más en detalles de los operativos.

Del robo de combustible explico que seguramente al interior de la Refinería la gente de Pemex está trabajando en el tema, pero a él le compete los operativos donde detectan las tomas clandestinas que se sellan por el personal de la paraestatal.